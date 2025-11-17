TB2L'de yoluna kayıpsız devam eden Kütahya Belediyespor, 5. hafta maçında Keçiören Belediyesi Bağlum'u kendi sahasında 86-72 mağlup ederek liderlik yürüyüşünü sürdürdü.

KÜTAHYA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde sezona fırtına gibi başlayan Kütahya Belediyespor, Dumlupınar Spor Salonu'nda ağırladığı Keçiören Belediyesi Bağlum karşısında sahadan 86-72 galip ayrılarak 5'te 5 yaptı.

Taraftar desteğini arkasına alan Kütahya ekibine, tribünden maçı takip eden Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de karşılaşma boyunca yoğun destek verdi. Başkan Kahveci, mücadele sonunda teknik ekibi ve oyuncuları tek tek tebrik etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kütahya Belediyespor, ilk periyodu 23-17 önde kapattı. İkinci çeyrekte hücum ritmini yükselten ekip, devre arasına 44-35 üstün girdi. Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü elinde tutan Kütahya Belediyespor, son bölümde de disiplinli oyununu sürdürerek mücadeleyi 86-72 kazanmayı başardı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA GÜÇLÜ SİNYAL

Bu sonuçla ligdeki namağlup unvanını koruyan Kütahya Belediyespor, oynadığı beş maçın tamamını kazanarak zirve iddiasını pekiştirdi.

Taraftarlar maç sonunda hem takımı hem de desteğini esirgemeyen Başkan Kahveci'yi alkışlarla selamladı.