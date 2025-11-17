Bunlar da ilginizi çekebilir

Eğitim de dokuz günlük ara tatil sona erdi...

Alt yapıda yetiştirdiği sporcularla Türk bisikletine uzun yıllardır katkı sunan Torku Şeker Spor, pist bisikletindeki bu başarılarla birlikte yol yarışlarının ardından veledromda da iddiasını tescilledi.

Elimination Race (Eleme Yarışı'nda) ise Haktan Ramazan Sayan yeniden zirveye çıktı.

Point Race (Puan Yarışı'nda) Mustafa Kemal Gündoğdu ikinci olurken, Haktan Ramazan Sayan üçüncü oldu.

Şampiyonanın 200 metre sprint kategorisinde; Haktan Ramazan Sayan birinci olurken Mehmet Mayda üçüncülük elde etti.

Torku Şeker Spor, yol yarışlarındaki başarılarını pistte de sürdürerek madalyaları topladı.

KONYA (İGFA) - Türkiye'de ilk kez düzenlenen Genç Erkek Pist Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Konya Veledromu, Torku Şeker Spor'un üstün performansıyla unutulmaz bir organizasyona sahne oldu.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Genç Erkek Pist Türkiye Şampiyonası'nda Torku Şeker Spor fırtına gibi esti.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.