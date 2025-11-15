Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin kültürel mirasına değer katan, Osmanlı el işlemeciliğini modern yorumlarıyla dünyaya tanıtan Cemile Gül Sanat Galerisi'ni eşi Emine Kahveci ile birlikte ziyaret ederek, sanatçının çalışmalarını inceledi.

KÜTAHYA (İGFA) - El sanatları alanındaki ustalığını ülkemizin dört bir yanına ve farklı ülkelere taşıyan Cemile Gül'ün başarı hikayesinin şehir adına gurur verici bir örnek olduğunu ifade eden Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, galeride sergilenen eserler, çalışmalar ve tasarım süreci hakkında detaylı bilgi aldı. Sanatçının şehrimizi temsil eden koleksiyonlarının büyük emek, sabır ve ustalık gerektirdiğini belirten Kahveci, Cemile Gül'ün şehriin kültürel tanıtımına ve ekonomisine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.



Ziyaret kapsamında üretim alanlarını, kullanılan teknikleri ve galerinin şehre kazandırdığı değeri gözlemleyen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 'El sanatlarımızı yaşatmak, güçlendirmek ve dünyaya tanıtmak; Kütahya'mızın kültürel mirasına sahip çıkmanın en kıymetli yollarından biridir. Cemile Gül gibi değerli ustalarımız, gelecek nesillere büyük bir miras bırakıyor' dedi.



Başkan Kahveci, kültürel üretim yapan tüm sanatçılarla iş birliği içinde olacağını ve şehriin sanat ve kültür alanında daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.



Ziyaret, fikir alışverişinde bulunulması, iyi dilek temennileri ve hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi.