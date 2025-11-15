Kayseri Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirilen 'Kocasinan Gönüllüsü Projesi' kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kışlık kıyafet desteğini sürdürüyor

KAYSERİ (İGFA) - Proje çerçevesinde yaklaşık 5 bin aileye ulaşıldığını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yürüttükleri sosyal belediyecilik uygulamalarıyla Türkiye'ye örnek olduklarını söyledi.

'EN BÜYÜK HEYECANIMIZ İNSANA DOKUNAN HİZMETLER'

Sosyal belediyecilik çalışmalarının Kocasinan Belediyesi'nin hizmet alanları içinde özel bir yer tuttuğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Gerek fiili gerekse inşaat çalışmalarla vatandaşın hayatına dokunacak her alanda belediye olarak hizmetler gerçekleştiriyoruz. Ama bu hizmetlerin içerisinde en fazla mutluluk vereni, en fazla heyecan uyandıranı ve bizim yüzümüzü güldüren işlerin başında sosyal belediyecilik adına yaptığımız çalışmalar geliyor. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra 'sosyal belediyecilik' hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. 'Dost Eli' çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan'daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkânı sağlıyoruz. Türkiye'de en iyi şekilde sosyal belediyecilik faaliyeti yürütüyoruz. İnsan için yapılan ve insanın yararına olan bir hizmet varsa, ne zaman ve nerede olunması gerekiyorsa, şükür Allah'a onun gayreti içerisindeyiz. 'Dost Eli' isimli sosyal yardım kartlarımızla yılın 12 ayında ihtiyaç sahibi bütün ailelerimize destek oluyoruz. Kısaca her alanda Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Kocasinan Gönüllüsü Projemize destek veren bütün hayırseverlere teşekkür ediyor, emeklerine sağlık diyorum' ifadelerine yer verdi.

'UZATMADIK EL, DOKUNMADIK GÖNÜL BIRAKMIYORUZ'

İnsana hizmet eden her çalışmanın kendileri için büyük değer taşıdığına değinen Başkan Çolakbayrakdar, ''Dost Eli' sosyal yardım kartlarımızla yıl boyunca tüm ihtiyaç sahibi ailelerimize destek sağlıyoruz. Amacımız, Kocasinan'da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamaktır.' diye konuştu.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK SOSYAL MODEL: 'DOST KAPISI'

Sosyal belediyecilik çalışmalarla vatandaşın refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek teşkil eden 'Dost Kapısı' ile sosyal odaklı hizmetler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Dost Market ve Dost Mağaza'da başvurular, sosyal durum tespiti yapılarak değerlendiriliyor. Aileler nüfus ve ihtiyaç durumlarına göre sınıflandırılıyor. Uygun görülen vatandaşlara 'Dost Eli' alışveriş kartı veriliyor ve kartta tanımlı para puan limiti kadar ücretsiz alışveriş yapabiliyor. Hem gıda hem giyim alanında hizmet veren market ve mağaza, ihtiyaç sahiplerine modern ve konforlu