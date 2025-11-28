Kütahya Belediyesi, DPÜ Eğitim Fakültesi öğrencileriyle birlikte Çamlıca Mesire Alanı'nda çevre temizliği ve doğa yürüyüşü düzenleyerek iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturdu.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam farkındalığını yaygınlaştırmak amacıyla kurumlarla iş birliği içinde etkinliklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Gönüllülük Dersi öğrencileri, Çamlıca Mesire Alanı'nda çevre temizliği ve doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi.

Programda, Doç. Dr. Sibel Işık tarafından Çamlıca Mevkii'nin ekosistemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, belediye personeli ve vatandaşlar; doğanın korunması, iklim değişikliğinin çevresel etkileri ve sıfır atık bilincinin günlük yaşamda önemiyle ilgili kapsamlı bilgiler aldı.