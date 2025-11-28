Bursa Mustafakemalpaşa TOKİ Fatih Ortaokulu'nda görev yapan Ecem Muslu, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda ilimizi Ankara'da başarıyla temsil etti.

BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü İl Temsilci Öğretmen Etkinlikleri' ne katılan Ecem Muslu, başkentte yoğun bir programa dahil oldu. Etkinlikler; Anıtkabir ziyareti, Millî Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin ile kahvaltı programı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ziyareti ile devam etti. Ankara'daki program, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı öğretmen atama töreni ile sona erdi.

Tören sonrası bir değerlendirmede bulunan ve öğretmenliğin toplumsal sorumluluğuna dikkat çeken Ecem Muslu, 'Bursa'yı temsilen burada bulunmak benim için büyük bir onurdur. Bu görev, yalnızca bir unvan ya da kişisel bir başarı değildir; yıllarca öğrencilerimizle birlikte inşa ettiğimiz emeğin, umudun ve sabrın karşılık bulmasıdır. Öğretmenlik; bir çocuğun sesindeki çekingenliği fark etmek, bir kalbin kırılmadan büyümesine eşlik etmek, bazen tek bir cümlenin yıllar sonra bile hayat değiştirebildiğini görmektir. Bu başarı, tüm öğrencilerimin, meslektaşlarımın ve eğitime gönül veren herkesin ortak payıdır. Asıl ödül, bir öğrencinin 'Ben yapabilirim.' derken gözlerinde parlayan ışıktır. Bu onuru bana layık görenlere teşekkür ediyorum. İyi ki öğretmenim.' dedi.

Muslu; kendisine bu gururu yaşatan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu'na, Mustafakemalpaşa İlçe Millî Eğitim Müdürü Veysel Çalık'a ve katkısı olan herkese teşekkür etti.