Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı’nda, Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde 2025/26 sezonunun 15 Ekim 2025 tarihinde başlaması yönünde tavsiye kararı alındı. Nihai kararı Ticaret Bakanlığı verecek.İZMİR (İGFA) - Kuru incirde 2024/25 sezonunun zor geçtiği bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, 2025/26 sezonunda Avrupa Birliği’nin aflatoksin ve okratoksin kontrol sıklığının arttırıldığı, AB ülkeleri yanında başta İngiltere, İsviçre ve EFTA ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerinin AB standartlarını talep eder hale geldiğini, Türk kuru incirinin en büyük ihraç pazarı olan Avrupa Birliği ve diğer pazarlarda ihracatta sorun yaşamamak için üretici, tüccar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve İhracatçılar olarak toplam kaliteyi daha da artıracak adımları birlikte atacaklarını dile getirdi.

“Kuru incirde yükü ihracatçılar olarak tek başımıza taşıyamayacağımızın bilinmesini istiyoruz” diyen Işık, “Bu tarladan sofraya bir süreç. Tarım ve Orman Bakanlığı’yla yaptığımız toplantıda tüccar ve aracıya yansıyacak hususların üreticiye de yansıyacağını ifade ettik. Depolarda kasalarda ürünün tutulması, zemine ürün dökülmemesi ve paçal yapılmamasını istedik. Ayrıca, Tüccarlardan aflatoksin kontrolü yaparak inciri alıp depolamalarını istedik. 2024 yılında maddi manevi kayıplarımız oldu. Şartlar ortak hareket etmeyi zorunlu kılıyor. Sürümden para kazanma devri bitti. Kuru incir butik bir ürün. İşlerken hassas olmalıyız, aldığımız her ürünü analiz yapmamız gerekiyor. Kontrol sıklığı arttı, disiplinli çalışarak kontrol sıklığını tekrar düşürmeye çalışacağız. Tüccarlardan karanlık oda kurmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Kuru incir ilk yükleme tarihinin 15 Ekim 2025 tarihi belirlenmesiyle ilgili de konuşan Işık sözlerini şöyle tamamladı: “Çiftçilerimizin kuru incirleri ihracata uygun şekilde ayıklamaları için yeterli süre verdik. Sektörün tüm paydaşları üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek 2025/26 rekoltesini katma değere dönüştürebiliriz. Tüm üreticilerimize, tüccarlarımıza ve ihracatçılarımıza bereketli bir sezon diliyoruz.”

KURU İNCİRDE İHRACAT 58 BİN 903 TON OLDU

Türkiye, 25 Eylül 2024 tarihinde başlayan 2024/25 sezonunda, 30 Ağustos 2025 tarihine kadar geçen sürede 58 bin 903 ton kuru incir ihraç ederek 353 milyon 912 bin dolar döviz getirisi elde etti. Kuru incir ihracatı 2023/24 sezonunu aynı döneminde 61 bin 859 ton karşılığı 283 milyon 416 bin dolar olmuştu.

Kuru incir ihracatı miktar bazında yüzde 5 azalırken, döviz getirisi yüzde 25 artış gösterdi.

Kuru incir ihracatında en çok ihracat yapılan ülke 81 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri olurken, ikinci sırada 42,5 milyon dolarla Fransa, üçüncü sırada Almanya 40,3 milyon dolarla yer aldı.