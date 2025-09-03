Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Ağustos ayı enflasyon verilerini duyurdu. TÜFE’de yıllık en yüksek artış yüzde 53,27 ile konutta, aylık yüzde 3,02 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde kaydedildi. Özel kapsamlı TÜFE (B) göstergesi yıllık yüzde 32,71, aylık yüzde 2,07 arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

TÜFE’de en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık değişimler konutta yüzde 53,27, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,28, ulaştırmada yüzde 24,86 artış olarak gerçekleşti. Bu grupların yıllık enflasyona etkileri ise konut yüzde 8,12, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 7,97, ulaştırma yüzde 4,10 olarak hesaplandı.

Aylık bazda ise TÜFE’de gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,02, konutta yüzde 2,66, ulaştırmada yüzde 1,55 artış görüldü. Bu grupların aylık enflasyona etkileri sırasıyla yüzde 0,72, yüzde 0,46 ve yüzde 0,24 oldu.

Endekste yer alan 143 temel başlıktan 119’unda artış, 20’sinde düşüş, 4’ünde ise değişim olmadı.

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B), Ağustos 2025’te aylık yüzde 2,07, yıllık yüzde 32,71 artış gösterdi.

Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,87, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 39,07 artış kaydedildi.