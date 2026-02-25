TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nu ziyaret etti. Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' komisyon raporunun ardından siyasi partilere 'ortak anlayış' çağrısında bulunarak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini temenni etti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, grup başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici katıldı.

Görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına verdiği katkılar dolayısıyla Yeni Yol Partisi'ne teşekkür etti. Komisyonun raporunu tamamlamasıyla sürecin önemli bir aşamaya geldiğini belirten Kurtulmuş, bundan sonraki sürecin siyasi partilerin ortak tutumuna bağlı olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, 'Bundan sonra raporda yer alan konuların hayata geçirilmesiyle ilgili ümit ederim ki siyasi partilerimiz ortak bir anlayışla, açık fikirlilikle, açık yüreklilikle çalışmalarını sürdürür ve kamuoyumuzun beklemiş olduğu bu yasal düzenlemeler başta olmak üzere çeşitli adımlar atılır.' dedi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Türkiye'nin uzun yıllardır ağır bedeller ödediği sorunun kalıcı biçimde ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Numan Kurtulmuş, atılacak adımların Cumhuriyet tarihinin en önemli meselelerinden birini tamamen geride bırakma imkânı sunacağını söyledi.

Örgütün kendini feshetmesi ve silahların bırakılması sürecinin 'kritik nokta' olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, bu aşamanın hem tarafların beklentilerini karşılayacak hem de sürecin doğasına uygun bir yaklaşım olacağını dile getirdi. Silahların bırakılmasıyla birlikte silahlı mücadele döneminin tamamen sona ereceğini ifade eden Kurtulmuş, bundan sonraki süreçte demokratik usuller çerçevesinde Türkiye demokrasisini güçlendirecek adımların atılacağını kaydetti.