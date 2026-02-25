İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu 'korsan' olarak nitelendirerek rapora sert tepki gösterdi. 'İmralı'nın statüsü' tartışmalarına da karşı çıkan Genel Başkan Dervişoğlu, bunun bir egemenlik meselesi olduğunu savundu. Dervişoğlu, bu tartışma üzerinden Bahçeli'ye de yüklendi.

ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu sert sözlerle eleştirdi. Komisyonu 'korsan' olarak nitelendiren Dervişoğlu, hazırlanan ve kabul edilen rapora tepki gösterdi.

Raporda yer alan bazı ifadelerin 'komik', bazılarının ise 'trajik' olduğunu ileri süren Dervişoğlu, aylardır yapılan toplantılara ve açıklamalara rağmen örgütün silah bırakmadığının raporda itiraf edildiğini savundu. Raporda, 'devlet projesi' olarak sunulan sürece katkı verenler için ekstra yasal koruma talep edildiğini öne süren Dervişoğlu, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Müsavat Dervişoğlu, 'Silahla bölemediklerini zihinleri bölerek gerçekleştirmek istiyorlar. Yıldırmak, razı etmek istiyorlar. İlan ediyorum: Avuçlarını yalayacaklar.' dedi.

'İMRALI'NIN STATÜSÜ TARTIŞMASI MASUM DEĞİL'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında dile getirdiği 'İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?' sözlerini anımsatan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, bu tartışmanın yalnızca hukuki değil, aynı zamanda bir egemenlik meselesi olduğunu söyledi. ''İmralı'nın statüsü' diye bir şey yoktur. İmralı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümranlık sahasında bulunan bir cezaevidir' diyen Dervişoğlu, statü kavramının devletler için kullanılabileceğini, İmralı ile yan yana getirilmesinin siyasi bir operasyon dili olduğunu savundu.

Geçmişte 'çözüm süreci' adı altında benzer yaklaşımların denendiğini ve bunun ağır sonuçlar doğurduğunu ileri süren Dervişoğlu, terör örgütü elebaşının 'kurucu' ya da 'önder' gibi ifadelerle anılmasının devletin kurucu iradesine hakaret olduğunu dile getirdi. Dervişoğlu, Abdullah Öcalan'ın Türk hukukuna göre ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü olduğunu belirterek, 'Ne siyasal özne olabilir, ne müzakere tarafı, ne de sembolik bir adres.' ifadelerini kullandı.

'Teröristten denge unsuru çıkarılamaz, cezaevleri siyasal koordinat yapılamaz.' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'İmralı, bir siyasal adres değil, Türk devletinin hükmünü icra ettiği bir kapalı alandır. Bu sınırı aşan her söz, kimden gelirse gelsin yanlıştır ve tehlikelidir.' şeklinde konuştu. Öcalan'a yeni bir statü kazandırılmaya çalışıldığını iddia eden Dervişoğlu, bu yöndeki tartışmalara sert tepki göstererek konuşmasını tamamladı.