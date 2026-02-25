Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç olma yolundaki tarihi fırsatını vurguladı, milli ve manevi değerlerin önemine dikkat çekti. Ramazan etkinliklerine yönelik eleştirilere tepki gösteren Erdoğan, laiklik kavramının arkasına saklanarak yapılan zulümleri hatırlattı. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde önemli mesafe kat ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in yeni aşamada lokomotif rol üstleneceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda kritik mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 23 yıllık mücadelelerle bölgesel ve küresel güç olma yolunda önemli bir fırsat yakaladığını ifade ederek, ortak geleceğin milli ve manevi değerler üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında Ramazan etkinliklerine değinen Erdoğan, öğrencilerin söyleşi programları, iftar sofraları ve okul dışı öğrenme faaliyetleriyle milli ve manevi değerleri öğrenmesini desteklediklerini söyledi. Bazı çevrelerin Ramazan etkinliklerini eleştirmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çocuklarımızın namazı, orucu öğrenmesi, Ramazan süslemeleri yapması neden rahatsızlık yaratıyor?' dedi.

'LAİKLİK KAVRAMININ ARKASINA SAKLANARAK...'

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

'Noel süslemeleri yapılınca rahatsız olmazlar. Bunlar güya cadılar bayramı kılıfı altında ne idiği belirsiz saçmalıklar sahnelenirken rahatsız olmazlar. Çocuklarımızı alkole, uyuşturucuya, sigaraya, her türlü sapkınlığa özendiren şarkılardan rahatsız olmazlar. Bunlar sosyal medya ve dijital platformlarda yavrularımızın türlü rezilliklere maruz kalmasından rahatsız olmazlar. Bunlar batıda çocuklara yönelik her gün bir yenisi patlak veren o rezil, o insanlık dışı skandallardan asla rahatsız olmazlar. Ama ne zaman ki Ramazan kapsamında çocuklarımıza bu toprakların milli ve manevi değerleri anlatılacak olsa işte bundan hemen rahatsız olurlar. Biz bunların derdinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz bunların karın ağrısının asıl sebebini gayet iyi biliyoruz'.

'Laiklik kavramının arkasına saklanarak on yıllar boyunca bu millete nasıl zulmettiklerini, bu milletin değerlerini nasıl tahrik ettiklerini, bu milletin çocuklarını özünden uzaklaştırmak için nasıl gayret ettiklerini çok ama çok iyi biliyoruz' diyen Erdoğan, 'Bunların derdi laiklik değil, hiçbir zaman da laiklik olmadı. Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, bu toprakların milli ve manevi değerleriyle, bunların derdi bu milletin ta kendisiyledir' diye konuştu.

Türkiye'nin manevi değerlerinin milletin birliğini sağladığını vurgulayan Erdoğan, farklı etnik ve inanç gruplarının bin yıldır bir arada yaşadığını anımsatarak, 'Dünyaya inanç özgürlüğünü ve adaletle yaklaşmayı biz öğrettik.'dedi.

'KOMİSYON RAPORU TARİHİ BELGE NİTELİĞİNDE'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Cumhur İttifakı'nın başlattığı 'Terörsüz Türkiye' sürecinin 16 ayda önemli mesafe kat ettiğini, Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporun Türkiye'nin ortak geleceğine dair tarihi bir belge niteliğinde olduğunu açıkladı. Erdoğan, komisyonun raporu tam bir demokratik olgunluk ve uzlaşma neticesinde kaleme alındığını belirterek, 'Önce Terörsüz Türkiye, ardından Terörsüz Bölge hedefimize ulaşacağız' mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin yeni aşamasında Meclis'in lokomotif rol üstleneceğini belirterek, şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetine dikkat edilerek atılan adımların devlet ciddiyetine uygun şekilde devam edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini, 'Büyük devlet olmak, büyük düşünmekle mümkündür. Türkiye'nin gücüne güveniyoruz, Türk milletinin ezeli ve ebedi kardeşliğine sonuna kadar inanıyoruz' ifadeleriyle noktaladı.