İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, TBMM kürsüsünden Katılım Evim ile Atış Yapı arasındaki anlaşmayı gündeme taşıdı. Türkoğlu, 'Binlerce mağdur bir bardak soğuk su mu içecek?' diye sordu.

BURSA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Katılım Evim ile Atış Yapı arasında yapılan ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) '900 milyon dolarlık hasılat ortaya çıkacak' ifadeleriyle bildirilen anlaşmayı gündeme taşıdı.

Milletvekili Türkoğlu, söz konusu projeyle ilgili Bursa'da yaşanan mağduriyet iddialarına dikkat çekerek, 'Sahipsiz Bursa'nın skandalları bitmeyecek mi?' ifadelerini kullandı.

Atış Yapı'nın binlerce mağduru bulunduğunu belirten Türkoğlu, 'Dolandırıldıklarını iddia eden bu insanlar bir bardak soğuk su mu içecek? Yok mu bu insanların elinden tutacak devlet erbabından bir vicdanlı kişi?' diye sordu. Meclis kürsüsünden hükümete ve ilgili kurumlara çağrıda bulunan Türkoğlu, mağduriyet iddialarının araştırılmasını ve kamuoyunun aydınlatılmasını istedi.