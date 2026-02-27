Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak anılan dosyada ilk celse tamamlandı. Mahkeme heyeti ara kararını açıklayarak 7 sanığın tahliyesine hükmederken, 4 CHP’li belediye başkanının tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Tahliye Edilen İsimler
Mahkeme kararıyla tahliye edilen isimler şunlar:
-
Önder Gedik
-
Mehmet Karataş
-
Mustafa Yolcu
-
Mehmet Şimşek
-
Rana Uysal
-
Adnan Acar
-
Sencar Hacıoğlu
Heyetin tahliye kararında mevcut delil durumu ve yargılamanın geldiği aşamanın etkili olduğu belirtildi.
Tutukluluğu Devam Eden Belediye Başkanları
Mahkeme, aşağıdaki belediye başkanlarının tutuklu yargılanmasına devam edilmesine hükmetti:
-
Rıza Akpolat – Beşiktaş Belediye Başkanı
-
Oya Tekin – Seyhan Belediye Başkanı
-
Kadir Aydar – Ceyhan Belediye Başkanı
-
Utku Caner Çaykara – Avcılar Belediye Başkanı
Mahkeme, tutukluluğun devamı kararında “kuvvetli suç şüphesi” ve “delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması” gerekçelerine işaret etti.
Süreç Nasıl İlerleyecek?
Sanık avukatlarının bir üst mahkemeye itiraz hakkı bulunuyor. Dosya kapsamındaki delillerin incelenmesi ve tanık beyanlarının alınmasıyla birlikte yargılama önümüzdeki celselerde devam edecek.
Ara karar, siyaset ve hukuk çevrelerinde geniş yankı uyandırırken, davanın seyri kamuoyu tarafından yakından izleniyor.