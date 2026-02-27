ORDU (İGFA) - Özellikle yol ve su altyapısı konusunda hassas olan Başkan Güler, Fatsa ilçesinin yol ve su sorununu büyük ölçüde tamamladı. Başkan Güler, bunların yanısıra turizm, tarım, katı atık, çevre ve sosyal projeler uygulayarak Fatsa ilçesine verdiği önemi gösterdi.

ORDU-AMASYA HATTI KADAR YOL YAPILDI

Başkan Güler'in Fatsa ilçesine verdiği önem yatırım olarak döndü. 89 mahalleye sahip Fatsa'da, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda 510 km yol ağı bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi 7 yılda Fatsa ilçesinde 128 km sıcak asfalt, 42 km beton yol ve 101 km emülsiyon yol çalışması gerçekleştirdi. Bu rakam, Ordu'dan Amasya'ya ulaşan mesafeye eşit bulunuyor.

Bunların yanısıra 18 km yol genişletmesi yapan Büyükşehir Belediyesi, 760 km yolda stabilize çalışmasını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca 1050 metre hendek temizliği gerçekleştirdi.

ORDU'DAN ERZURUM'A KADAR İÇME SUYU HATTI

İçme suyu altyapısı konusunda büyük ve yoğun bir çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi Fatsa ilçesinde 307 km içme suyu hattı ve 63 km kanalizasyon hattı, 4 km yağmur suyu hattı inşaatı gerçekleştirdi.

Bu rakam Ordu-Erzurum arasındaki mesafeye eşit bulunuyor.

Bu yatırımların yanısıra 10 adet içme suyu deposu ve 1 adet içme suyu arıtma tesisini tamamladı. 6 adet su alma yapısı, 1 adet foseptik ve 11 adet sondaj kuyusu açıldı.

Su kesintilerine karşı 15 adet jeneratör ile kesintisiz su sistemi tesis edildi.

VİZYON PROJELER FATSA'NIN ÖNEMİNİ ARTTIRDI

Başkan Güler, yol, su ve altyapı konusunun dışında Fatsa ilçesine vizyon projeler kazandırdı.

Özellikle turizm alanında Fener Adası'nı ve Gaga Gölü düzenlemesiyle ilçe turizmini öne çıkaran yatırımlara imza attı.

Bunun yasında en büyük sorun olan katı atık sorununa son verdi ve 30 yıl boyunca çöp dökülen alanı kapattı.

Karadeniz'in en büyük Kapalı Pazar Yeri'ni Fatsa'ya kazandıran Başkan Güler, Cumhuriyet Meydanını tamamladı. Bolaman'a ise oldukça büyük bir park alanı kazandırarak rantın önüne geçti.

Başkan Güler tarım alanında Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi ve Kanatlı Kesimhaneyi ilçenin tarım sektörünün hizmetine sundu. Bunun yanında Fatsa Hayvan Pazarı ve Doğu Karadeniz'in En Büyük Mezbahanesi'ni ilçeye kazandırdı.

İştirak şirketi ORYAZ'ın elektronik su sayacı tesisine Fatsa'ya kuran Başkan Güler, OSKİ Genel Müdürlüğü'nü de Fatsa'ya taşıyarak verdiği önemi gösterdi.

Üretim havzası haline getirilmesi için yoğun yatırımların yapıldığı Fatsa'da halen yuumurta üretim tesisi, yarka üretim tesisi ve damızlık düve merkezleri inşaatları devam ediyor.

Başkan Güler, görevde bulunduğu süre içerisinde Fatsa ilçesine gerçekleştirdiği yatırım miktarı 3 milyar 400 milyon lira olarak netleşti.