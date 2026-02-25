İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Edirne'de düzenlenen 1. Emekliler Çalıştayı'nda emeklilerin ekonomik ve sosyal sorunlarına dikkat çekerek, maaşların yetersizliği ve düşen alım gücü emeklimizi nefes alamaz hale getirdiğini söyledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediyesi ile Edirne Emekliler Derneği iş birliğinde düzenlenen 1. Emekliler Çalıştayı, kentten ve farklı bölgelerden gelen emekli temsilcilerini bir araya getirdi. Çalıştaya İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı ile birlikte katılan Prof. Dr. Mehmet Akalın, emeklilerin sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı. Programa ayrıca Ahmet Baran Yazgan ve Filiz Gencan Akın ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda emekli vatandaş katıldı.

Çalıştayda emeklilerin ekonomik, sosyal ve hukuki alanda karşılaştığı sorunlar ele alındı.

Milletvekili Prof. Dr. Akalın, maaşların yetersizliği, alım gücünün düşmesi, artan sağlık harcamaları, emeklilik sonrası çalışma zorunluluğu ve barınma krizi gibi başlıkların öne çıktığını belirtti. Vatandaşların görüş ve önerilerinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Akalın, çalıştayın sonuçlarının takipçisi olacaklarını ifade ederek, emeklilerin insanca yaşam koşullarına kavuşması için hem sahada hem de Meclis'te mücadele edeceklerini söyledi.

İYİ Partili Prof. Dr. Akalın, organizasyona katkı sunan Edirne Belediyesi ve Emekliler Derneği başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.