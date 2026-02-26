Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 72. yaş günü dolayısıyla özel bir tablo hediye etti. Tablo, hem sanatsal hem de dini motiflerle işlenmiş bir tasarıma sahip.

ANKARA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 72. yaş gününü kutlayarak, özel olarak tasarlanmış bir tablo gönderdi. Hediye, Erdoğan'a 72 gülün eşlik ettiği sanatsal bir ahşap çerçevede takdim edildi.

MHP'nin paylaştığı bilgilere göre, Tablonun tasarımı dikkat çekici detaylarla zenginleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin 72. yaş gününü kutlayarak zat-ı devletlerine 72 gül'den oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, üst kısmında Allah:

Üst kısmında Allah (C.C.) ismi, alt kısmında Hz. Muhammed (S.A.V.) ismi yer alırken, harita kısmında İslam ülkelerinin sınırları lazer gravür yöntemiyle işlendi. Haritanın içinde Fetih Suresi'nin 1. ve 2. ayetleri yer alıyor, köşelerde ise dört halifenin isimleri bulunuyor.

Anadolu Türk desenlerinin lazer gravür ile işlendiği tablo, zirkon taşlarla süslenmiş ve metal katmanlar kuyum işçiliğiyle hazırlanarak özel mine boyama yöntemiyle renklendirilmiş. Hediye, tek adet olarak üretilen ve özenle işlenmiş bir sanat eseri niteliği taşıyor.