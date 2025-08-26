Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Birliği Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz yıl güreşseverlere verdiği sözü yerine getirerek Kurtdere Er Meydanı’na yeni tribün kazandırdı.BALIKESİR (İGFA) - Yağlı Güreş Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz yıl verdiği sözü tutarak Kurtdere Er Meydanı’na yeni tribün kazandırdı. Güreşseverlerin memnuniyetle karşıladığı tribünlerin ardından Başkan Akın, önümüzdeki yıla kadar da yenilikler yapmaya devam edeceklerinin müjdesini verdi.

Cihan Şampiyonu Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın anısının yaşatıldığı Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri her yıl kalitesini artırarak daha da iyi koşullarda düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl güreşseverleden gelen yoğun talep üzerine Kurtdere Er Meydanı’na yeni tribün kazandıracağının sözünü veren ve bu yıl güreşlerin açılışını, tribünün açılışıyla birlikte yapan Yağlı Güreş Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, önümüzdeki yıl düzenlenecek olan güreşlere kadar da yenilikler yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Bu yıl güreşleri izlemeye gelen vatandaşlar, memnuniyetlerini ileterek Başkan Ahmet Akın’a teşekkür etti.

“YAĞLI GÜREŞLERİMİZE DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Cihan Şampiyonu Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın anısını yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen güreşler, Karesi Belediyesi iş birliğiyle daha iyi koşullarda ve artan kaliteyle gerçekleştiriliyor. Başkan Akın, “Her sene üzerine koyarak ilerliyoruz. Tribünümüzü tamamladık, mescit inşaatımızı bitirdik. Ata sporunu daha yukarıya taşımak için özveriyle çalışıyoruz” dedi.

65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri’nin Başpehlivanı olan Orhan Okulu’yu tebrik eden Başkan Akın, Balıkesir’in Kuvayımilliye’nin başkenti olduğunu vurgulayarak, “Birlik ve beraberliğin sembolü olan yağlı güreşlerimize değer katmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi teşvik ederek Balıkesir’in adını en önde tutmak için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.