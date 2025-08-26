Türkiye’nin en sıra dışı koşularından biri olan Runfire Salt Lake Ultra Trail, 22–24 Ağustos 2025 tarihleri arasında Aksaray – Eskil’de, Eskil Tuz Gölü’nün sonsuz beyazlığında koşuldu.AKSARAY (İGFA) - Dünyada Tuz Gölü üzerinde koşulan tek yarış, eşsiz bir hafta sonuna imza attı.

Bir sahil kenarını andıran etkinlik alanında katılımcılar startları beklerken plaj voleybolu, açık hava sineması ve Burak Malçok Trio’nun performansı ile kamp alanında keyifli vakit geçirdiler.

Katılımcılar ayrıca Eskil Tuz Gölü’nün eşsiz günbatımı ve gün doğumunun tadını çıkararak unutulmaz anlar yaşadılar.

100 Mil (160 km) koşusunun startını Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak tarafından verilirken, ertesi gün de yarışların startı Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin en uzun parkuru olan 100 Mil Erkekler Genel Kategorisi birincileri ise unutulmaz bir centilmenlik örneği sergileyerek, el ele finish ipini birlikte göğüsledi. Böylece 100 Mil’de iki birinci çıkmış oldu.

DERECEYE GİREN KATILIMCILAR

100 Mil Genel Erkekler

Veli Akbayrak – 18:59:26

Serdar Dursun – 18:59:27

Birkan Halis – 19:18:37

100 Mil Genel Kadınlar

Rojda Sezer – 26:21:25

Süreyya Acar – 28:11:26

Beste Gün Aslan – 29:09:57

80K Genel Erkekler

Mahmut Yavuz – 08:15:16

Ayhan Esen – 08:27:56

Murat Şanda – 08:41:46

80K Genel Kadınlar

Cecile Lavigne – 12:05:38

Çiğdem Topatan – 12:50:41

40K Genel Erkekler

Oğuzhan Emre Singer – 02:47:55

Denis Tataurov – 03:14:59

Mehmet Raif Taşdemir – 03:22:49

40K Genel Kadınlar

Farida Abdukadirova – 04:07:50

Selin Sevgi – 04:15:56

Nurten Palalı – 05:34:28

20K Genel Erkekler

Rıdvan Aykul – 01:25:12

Bilal Gün – 01:26:28

Kadir Öğüt – 01:27:55

20K Genel Kadınlar

Kumsal Pınargözü – 01:38:32

Polina Somochkina – 01:45:10

Çağıl Zehni – 01:48:00

20K Paralimpik

Orkun Kayış – 01:53:39

15K Day & Night Genel Kadınlar

Neşe Uysal – 01:16:47

Gamze Esen – 01:25:52

Özlem Alakaş – 01:27:09

15K Day & Night Genel Erkekler

İlker Kökçe – 00:58:42

Gökhan Gündoğan – 01:01:08

Artem Protasov – 01:06:08

10K Genel Erkekler

Ersan Çoker – 00:38:51

Murat Kıvanç Aydın – 00:43:54

Mert Eşsiz – 00:45:37

10K Genel Kadınlar

Deniz Koyuncu – 00:44:45

Wei-Ying Chen – 00:48:13

Melike Gül Eralp – 00:55:48

10K Paralimpik

Burak Tetik – 01:05:01

10K Team Genel Erkekler

Akkuyu Run Club - 00:46:30

Boehringer Ingelheim - 00:46:45

Akkuyu Run Club - 00:47:23

10K Team Genel Kadınlar

Malatya Run Club – 00:55:21

Boehringer Ingelheim – 01:01:21

Akkuyu Run Club – 01:01:27