Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) topluluğu dünyaya Kırmızı Alarm veriyor. Özellikle 2023’te tanık olduğumuz eşi benzeri görülmemiş okyanus sıcaklığı, buzulların geri çekilmesi ve Antarktika’daki deniz buzu kaybı özel bir endişe kaynağı olarak karşımıza çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de Dünya Çevre Günü, Çevre Haftası olarak 5-9 haziran tarihleri arasında kutlanıyor. Çevre Koruma Haftası'nda da çevre bilincini artırmak ve çevre sorunlarına yönelik harekete geçmek için kitle iletişim araçlarında farkındalık oluşturup konu ile ilgili çalışmalar yapılıyor.

OKYANUS ISISI, DENİZ SEVİYESİNİN YÜKSELMESİ VE BUZULLARIN GERİ ÇEKİLMESİ KONULARINDA REKORLAR KIRILDI

Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, Dünya Çevre Günü öncesinde bir değerlendirmede bulundu.

Çavuşoğlu, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından 2023 yılında yayınlanan rapora atıfta bulunarak; sera gazı seviyeleri, yüzey sıcaklıkları, okyanus ısısı ve asitlenmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, Antarktika deniz buzu örtüsü ve buzulların geri çekilmesi konularında bir kez daha rekorlar kırıldığını ve bazı durumlarda bu rekorların yerle bir edildiğinin altını özenle çizdi.

Rapora göre, sıcak hava dalgaları, seller, kuraklıklar, orman yangınları ve hızla yoğunlaşan tropikal siklonlar sefalet ve kargaşaya neden olarak milyonlarca insanın günlük yaşamını altüst etti ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açtı. WMO raporu, 2023’ün kayıtlardaki en sıcak yıl olduğunu ve küresel ortalama yüzey sıcaklığının sanayi öncesi temel değerin 1,45 °Celsius (± 0,12 °C belirsizlik payı ile) üzerinde olduğunu doğruladı. Bu, kayıtlara geçen en sıcak on yıllık dönem oldu

TEMİZ DENİZLERE VE ÇEVREYE İHTİYAÇ VAR!

İklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşması’nın 1.5° C sınırına çok yaklaşıldığını ve bunun dünyanın geleceği açısından ciddi bir tehlike olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “WMO topluluğu dünyaya kırmızı alarm veriyor. İklim değişikliği, sıcaklıklardan çok daha fazlasıdır. Özellikle 2023’te tanık olduğumuz eşi benzeri görülmemiş okyanus sıcaklığı, buzulların geri çekilmesi ve Antarktika’daki deniz buzu kaybı özel bir endişe kaynağıdır.” dedi.

Yaşanabilir bir dünya için temiz denizlere ve çevreye ihtiyaç olduğunu aktaran Çavuşoğlu, “Biz, ekmeğimizi denizden kazanıyoruz. Denizler ve kıyılar her gün daha da çok kirleniyor. Dünya Çevre Günü kapsamında üç taraflı masmavi denizlerle çevrili ülkemizin denizlerinin korunması gerektiğini ve bu konuda devlet politikasının artık hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı. Son olarak Çavuşoğlu, hem batı Kuzey Amerika hem de Avrupa’daki aşırı erimenin etkisiyle (1950’den bu yana) kayıtlardaki en büyük buz kaybını yaşadığını söyledi. Antarktika’daki deniz buzu miktarı kayıtlara geçen en düşük seviyede bulunuyor. 2023 kış sonundaki maksimum miktar bir önceki rekor yılın 1 milyon km altında bulunuyor. Bu da Fransa ve Almanya’nın toplam büyüklüğüne eşit bir alan anlamına geliyor" dedi.