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Özkılınç ve Zariç, program sonunda vatandaşlar için kitaplarını imzaladı.

Nazım Hikmet’in ölümünün 61. yılı vesilesiyle düzenlenen olan anma programında "Nazım’ın Bursa Yılları" kitabının yazarı Güney Özkılınç ve Yeni E Dergisi Editörü Cengiz Hakkı Zariç, Nazım Hikmet üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Yahya Kaptan Mahalle Konağı önünde gerçekleşen anma programına İzmit Belediyesi meclis üyeleri Erdem Arcan ve Vildan Bacıoğlu Taşkan, Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Nermin Şenses ve vatandaşlar katıldı.

"İzmit Unutmaz" vizyonu ile tarihte iz bırakan değerleri anan İzmit Belediyesi, vefatının 61’inci yılında usta şair Nazım Hikmet’i şiirleriyle andı KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ’İzmit Unutmaz’ vizyonu çerçevesinde büyük şair Nazım Hikmet’i andı.