TEMA Vakfı’nın kuraklığa karşı dayanıklı tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği "Kuraklık Ustaları" projesi kapsamında geliştirilen eğitim içerikleri, Konya’da genç çiftçilerle buluştu.KONYA (İGFA) - Ereğli, Beyşehir ve Karapınar ilçelerinde düzenlenen oturumlarla üç gün süren eğitimlerde yaklaşık 80 çiftçiye ulaşıldı. Eğitimlere kadın çiftçilerin de katılımı, kırsalda iklim direncine katkı sunan kadın emeğini görünür kıldı.

Programın açış konuşmasını yapan TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet Öztürk, iklim krizinin proje bölgesinde kuraklıkların sıklığını ve şiddetini artıracağına dikkat çekti. Tarımsal üretimi tehdit eden en büyük risklerden birinin kuraklık olduğunu belirten Dr. Öztürk, bölge halkının geçmişte yaşadığı kuraklık dönemlerinden önemli deneyimler kazandığını; bu süreçlerde edinilen bilgi ve üretim pratiklerinin, bugünün bilimiyle birleştiğinde kuraklıkla mücadelede yol gösterici olacağını ifade etti.

Eğitimler kapsamında Ege Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden Dr. Fatih Özden, günümüz endüstriyel tarım sisteminde karşılaşılan ekolojik, ekonomik ve toplumsal sorunlara değinerek; agroekolojinin bu sorunlara nasıl bir çözüm yaklaşımı sunduğunu anlattı. Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Akça ise kurak koşullarda tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için uygulanabilecek yöntemleri çiftçilerle paylaştı.

KURAKLIĞA DAYANIKLI TARIMSAL ÜRETİM YÖNTEMLERİ ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMLERLE YAYGINLAŞTIRILACAK

Proje kapsamında bugüne kadar 70 yaş üzeri deneyimli çiftçilerle yapılan görüşmelerle kuraklığa dirençli geleneksel yöntemler ve önemli bilgiler kayıt altına alındı. Bu bilgiler, 20-40 yaş aralığındaki genç çiftçilere yüz yüze eğitimlerle aktarılıyor. İlerleyen aşamalarda ise bu eğitimlerin çevrim içi platform aracılığıyla daha geniş bir kitleye ulaştırılması hedefleniyor. Ayrıca çiftçilerin farklı ürünlerin yetiştiriciliğine dair uzun yıllara dayanan deneyimleri, belgeseller aracılığıyla kayıt altına alınarak yaygınlaştırılacak.

Bu doğrultuda hazırlanan eğitim içeriğinde ise agroekolojinin önemi, geçmişten gelen su tutma yöntemleri, kuraklığa dayanıklı tohumlar, toprak organik maddesinin artırılması gibi başlıklar yer alıyor. Ayrıca dünyadaki benzer iklim koşullarına sahip bölgelerden iyi uygulama örnekleri de eğitim içeriğinde bulunuyor.

Kuraklık Ustaları Projesi, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı (CCGAP) kapsamında yürütülüyor. Konya ilinin Karapınar, Ereğli ve Beyşehir ilçelerini kapsayan proje, yüzlerce yıldır var olan geleneksel tarım bilgisini genç çiftçilere aktararak iklim değişikliğine karşı dirençli üretim modelleri geliştirmeyi amaçlıyor.