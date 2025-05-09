PTT AŞ tarafından “Avrupa 2025 (Ulusal Arkeolojik Keşifler-Çatalhöyük)” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 9 Mayıs 2025 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 9 Mayıs 2025 tarihinde " Avrupa 2025 (Ulusal Arkeolojik Keşifler-Çatalhöyük)" konulu 35 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 70 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Alaaddin PTT Müdürlüğü/KONYA adresinde "Avrupa 2025 (Ulusal Arkeolojik Keşifler-Çatalhöyük) 09.05.2025 KONYA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.