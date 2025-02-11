Kocaeli İzmit Belediyesi, kültür ve sanat alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, ortak projeler üretme ve deneyim paylaşımı konusunda önemli adımlar attı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi; kültür ve sanat alanında iş birliğini geliştirmek, ortak projeler üretmek ve deneyim paylaşımında bulunmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu Başkanı Erdem Arcan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk, IGF Dünya Folklor Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Murat Hürriyet İstanbul Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

DENEYİM PAYLAŞIMI

Kültür ve sanat alanında iş birliğini geliştirmek ve deneyimleri paylaşmak amacıyla yapılan ziyarette heyeti, İBB Kültür Dairesi Başkanı Tolga Volkan Aslan, Kültürel Etkinlikler Şube Müdürü Gül Ayşe Eken, Orkestralar Şube Müdürü Ozan Bircan, Şehir Tiyatroları Şube Müdürü Oytun Askeroğlu ve Turizm Şube Müdürü Hüseyin Gazi Çoşan karşıladı.

İKİ ŞEHİR ARASI GÜÇLÜ BAĞLAR

Ziyarette, kültür ve sanat alanında ortak akıl ile kalıcı projeler üretmek, iki şehir arasında güçlü bağlar kurmak ve geleceğe yönelik sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştirmek üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. İzmit Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde gerçekleştirilen Müzik, gençlik orkestrası, tiyatro ve halk dansları çalışmalarında ortak deneyimleri güçlendirmek, İzmit’i kültür ve sanatın öncü kentlerinden biri haline getirmek hedefi ile düzenlenen ziyaretler devam edecek.

“BİR ŞEHRİN HİKAYESİ” İSTANBULLULARLA BULUŞACAK

Ayrıca “Nikomedia’dan İzmit’e Bir Şehrin Hikayesi” adlı tiyatral dans gösterisinin, İstanbul halkı ile buluşması için İBB Cemal Reşit Bey Salonu’nda mayıs ayında gösterimi konusunda işbirliği yapıldı.