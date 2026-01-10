Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajda, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gece gündüz demeden görev yapan basın mensuplarının toplumsal hayatın en önemli dinamiklerinden biri olduğunu vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Teknolojinin gelişmesiyle bilgi kirliliğinin arttığı bir dönemde gazetecilik mesleğinin öneminin daha da pekiştiğini belirten Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Bilgiye ulaşmanın saniyelerle ölçüldüğü günümüzde; dezenformasyonla mücadele eden, doğruluğu teyit edilmiş bilgiyi halkımıza ulaştıran basın mensuplarımız, demokrasimizin olmazsa olmazıdır. Gazetecilik; sadece haber aktarmak değil, aynı zamanda toplumun çıkarlarını gözetmek, hakikatin peşinde koşmak ve kamu vicdanının sesi olmaktır.'

Kayseri basınının şehre sağladığı katma değere dikkat çeken Gülsoy; 'Odamızın yürüttüğü projelerin halkımıza tanıtılmasında ve Kayseri ekonomisinin hedeflerine ulaşmasında değerli basın mensuplarımızın emeği büyüktür. Karşılıklı anlayış ve saygı içerisinde, şehrimizi daha ileriye taşımak adına attığımız her adımda basınımızı en önemli paydaşımız olarak görüyoruz. Yerel ve ulusal basın temsilcilerimizin her türlü zorluğa rağmen sergilediği özverili çalışma, takdire şayandır.' ifadelerini kullandı.

Başkan Gülsoy, mesajını şu sözlerle tamamladı:

'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın, ulusun ortak sesidir' sözünden hareketle; kalemini doğruluktan ayırmayan, etik değerlere bağlı kalarak mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Görevi başında hayatını kaybeden basın şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kalemlerimizi rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına en kalbi duygularımla sevgi ve selamlarımı sunuyorum'