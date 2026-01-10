Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Süperref Ateşe Mukavim Malzeme Sanayi'ni ziyaret ederek, ilin sanayi geleceği açısından kritik öneme sahip üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Pazaryeri GÜNDEM (BİLECİK İGFA)

Ziyaret kapsamında üretim alanlarını gezen Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, ateşe dayanıklı çamur, harç ve refrakter beton üretimi gerçekleştiren tesisin çalışmaları hakkında firma yetkililerinden kapsamlı bilgi aldı. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemelerin üretildiği süreçleri yerinde inceleyen Vali Sözer, bu tür sanayi yatırımlarının üretim gücü, nitelikli istihdam ve ihracat kapasitesi açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.

2024 Şubat ayında üretime başlayan tesisin, kısa sürede önemli bir ivme yakalayarak 42 kişiye istihdam sağladığı ve ihracat yapan bir sanayi kuruluşu haline geldiği belirtildi. Firma yetkilileri; cam ve seramik fabrikaları başta olmak üzere, yüksek sıcaklıkta fırın kullanılan sanayi tesislerinin ihtiyaç duyduğu kritik refrakter malzemelerin yerli üretimle karşılandığını ifade etti. Bu üretimin, sanayide dışa bağımlılığın azaltılması açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Vali Sözer, Bozüyük OSB'de yükselen bu tür yatırımların, yalnızca ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda Bilecik'in sanayi altyapısının güçlenmesine, ihracat potansiyelinin artmasına ve bölgesel kalkınmaya doğrudan katkı sunduğunu belirterek şunları söyledi:

'Üretim ve istihdam odaklı yatırımlar, ilimizin kalkınmasının temel taşlarıdır. Katma değeri yüksek, ihracata yönelik sanayi tesislerinin desteklenmesi, Bilecik'i sanayide daha güçlü ve rekabetçi bir konuma taşıyacaktır.'

Vali Sözer'in ziyareti, Bozüyük OSB'nin stratejik sanayi üretim merkezi olma yolunda attığı güçlü adımların somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.