Konya Ticaret Odası'nın (KTO) Ekim Ayı Meclis Toplantısı, İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftçi ve SGK İl Müdürü Erkin Avcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda istihdam, kayıtlı ekonomi ve güncel ekonomik gelişmeler masaya yatırıldı.

KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası Meclis Salonu'nda, KTO Meclis Başkanı Ahmet Arıcı başkanlığında düzenlenen toplantıya meclis üyeleri, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftçi ve SGK İl Müdürü Erkin Avcı katıldı. Toplantıda Ekim ayı gündem maddeleri görüşülürken, İŞKUR ve SGK temsilcileri kurumlarının faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

SGK İL MÜDÜRÜ AVCI: 'KTO'NUN ÇALIŞMALARINI TAKDİRLE TAKİP EDİYORUZ'

SGK İl Müdürü Erkin Avcı, kısa süre önce göreve başladığını belirterek, KTO'nun kent ekonomisine katkı sağlayan aktif çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Avcı, elektronik tebligat hizmetine ilişkin bilgi vererek, 'İşverenlerin SGK'ya ibraz ettikleri bilgilerin güncel olması çok önemli. Yanlış ya da eski bilgiler tebligat süreçlerini aksatabiliyor' uyarısında bulundu.

İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftçi ise kurum olarak Konya ekonomisine katkı sağlamak için çeşitli projeler yürüttüklerini söyledi. 'Kadın ve nitelikli istihdama yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Her Salı iş arayanlarla işverenleri buluşturuyoruz. Çocuklarımızın zanaat sahibi olmalarını önemsiyoruz; okullarda mesleki eğitim seminerleri düzenliyoruz' dedi.

Çiftçi, İŞKUR'un iş arayanlar için fırsat sunarken işverenin de istihdam yükünü hafiflettiğini ifade etti.

ÖZTÜRK: 'İŞKUR VE SGK EN ÖNEMLİ PAYDAŞLARIMIZ'

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, İŞKUR ve SGK'nın hem iş dünyasının hem de çalışanların en önemli paydaşları olduğunu vurgulayarak, 'İstihdamın korunması, kayıtlı ekonominin güçlenmesi ve sosyal güvenliğin sürdürülebilirliği açısından yürütülen tüm çalışmaları destekliyoruz. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun politikaların geliştirilmesi için her zaman iş birliğine hazırız' dedi.

Ekonomik gelişmelere de değinen Öztürk, yüksek faiz oranlarının ve artan maliyetlerin KOBİ'ler üzerindeki baskısına dikkat çekti. Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Öztürk, 'Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 28,6'ya ulaştı. Bu tablo, yapısal sorunlara işaret ediyor. Merkez Bankası'nın gösterge faizini yüzde 39,5'e çekmesini olumlu karşılıyoruz; çünkü bu, üretim ve ihracat için nefes alanı yaratacaktır' dedi.

Toplantıda ayrıca KOSAM tarafından hazırlanan 'Dünya Ne Konuşuyor' ve 'KTO Ekim Ayı Faaliyetleri' sunumları paylaşıldı.

Meclis üyeleri Mazlum Mutluer ve Mustafa Bozdam ise sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.