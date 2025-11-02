Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ekim ayı olağan meclis toplantısı, KAYSO meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısının ardından, 38'inci Ahilik Haftası kapsamında, KAYSO Yönetim Kurulu tarafından 'Yılın Ahisi' seçilen duayen sanayici Gülsan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Güldüoğlu'na kaftan giydirme programı düzenlendi

KAYSERİ (İGFA) - Programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, il protokolü ve meclis üyeleri katıldı.

Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Ateş başkanlığında gerçekleştirilen Ekim Ayı Meclis Toplantısında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi. Merkez Bankası'nın son faiz kararının yatırımları desteklemesini umduklarını belirten Büyüksimitci, 'İş dünyası olarak en büyük beklentimiz, bu adımın yatırımları teşvik etmesi ve üretim maliyetlerini bir nebze olsun hafifletmesidir. Bu çerçevede, bankacılık sektöründen de ticari kredilerde faiz oranlarının gecikmeden ve eş güdümlü biçimde aşağı yönlü güncellenmesini bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Büyüksimitci, ihracatçıların döviz dönüşüm desteğinin uzatılması ve oranının artırılması talebini de yineleyerek, 'Bildiğiniz gibi ihracat bedellerinin yüzde 35'inin Merkez Bankasına satma zorunluluğu devam ediyor. Bunun yanında uygulanan yüzde 3'lük döviz dönüşüm desteği ise 31 Ekim 2025 tarihi itibarı ile sona erdi. Mevcut ekonomik koşullar, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve küresel rekabet baskısı dikkate alındığında, bu desteğin hem süresinin uzatılması hem de oranının artırılması büyük önem taşımaktadır. Destek oranının en az yüzde 5'e çıkarılması, ihracatçılarımıza ciddi bir nefes aldıracak ve üretim, yatırım ile istihdamın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Bu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz' dedi.

Kayseri ekonomisine yönelik önemli bir çalışmanın başladığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, 'Kayseri ekonomisinin nabzını daha sağlıklı tutmak amacıyla TOBB, TEPAV ve Prof. Dr. Recep Ulucak koordinasyonunda kapsamlı bir araştırma başlatıyoruz. Türkiye genelinde TCMB'nin yaptığı çalışmalara benzer şekilde, şehir özelinde Reel Kesim Güven Endeksi, Ekonomik Görünüm, PMI ve beklenti analizleri aylık olarak takip edilecek. Kayseri'nin sektör ağırlıklarına göre belirlenen 375 firma ile yapılacak görüşmeler, eğitim almış uzmanlar tarafından yürütülecek. Kasım ayında Kayseri, Konya ve Mersin'de başlayacak pilot uygulama daha sonra 12 bölgeye yayılacak. Bu proje sayesinde sanayimizin eğilimleri, beklentileri ve sorunları netleşecek, geleceğe yönelik daha güçlü ve veriye dayalı adımlar atacağız' diye konuştu.

'Yılın Ahisi' Ali Rıza Güldüoğlu'na Kaftan Giydirildi

Meclis toplantısının ardından 38'inci Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen törende, Kayseri sanayisinin duayen isimlerinden Ali Rıza Güldüoğlu'na kaftan giydirildi.

Programda konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 38. Ahilik haftasını kutlayarak, 'Öncelikle Ahilik kültürünü en güzel şekliyle yaşayan ve yaşatan, bu kadim geleneği geleceğe taşıyan tüm esnaf, sanatkâr ve iş insanlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Kayseri Sanayi Odası olarak yılın Ahisini seçerken sadece iş başarısına değil, dürüstlüğüne, cömertliğine ve topluma kattığı değere baktıklarını ifade eden Büyüksimitci, 'Bu anlayışla yarım asırdan fazla emeğiyle hem Kayseri'ye hem ülke sanayisine hizmet etmiş, çalışkanlığı, mütevazılığı ve dürüstlüğüyle herkesin gönlünde yer etmiş, üretimi bir ibadet, paylaşmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş kıymetli büyüğümüz Ali Rıza Güldüoğlu abimizi, Yönetim Kurulumuzun oy birliğiyle 'Yılın Ahisi' olarak seçtik' diye konuştu.

Yılın Ahisi seçilen Ali Rıza Güldüoğlu'nun, yarım asrı aşan üretim ve istihdam yolculuğu ile Kayseri sanayisine değer kattığını vurgulayan Başkan Büyüksimitci şu ifadeleri kullandı: 'Ali Rıza Güldüoğlu, çocuk yaşlardan itibaren sanayinin içinde yetişmiş, azmiyle, emeğiyle ve yenilikçi anlayışıyla sektörde önemli bir yer edinmiştir. Kurucusu olduğu işletmede yıllardır istihdam sağlayarak, yerli üretime ve ihracata katkı sunmuş; iş dünyasında ahlak, güven ve dayanışma ilkelerini her zaman ön planda tutmuştur. Ahilik kültürünü sadece iş hayatında değil, aile ve sosyal yaşamında da benimsemiş olan kıymetli büyüğümüz Ali Rıza Güldüoğlu'nu ve her daim yanında olan, bu değerlere gönülden sahip çıkan ailesini can-ı gönülden tebrik ediyor; Rabbimden kendilerine sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum'

Küresel rekabetin hızla arttığı bir dönemde, Ahilik anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını ifade eden Büyüksimitci, 'Çünkü ahiliğin özü; dürüst çalışmak, helal kazanmak, paylaşmak ve üretmektir. Biz de Kayseri Sanayi Odası olarak bu anlayışla, üretim ve ihracat odaklı kalkınmanın yanında, ahlaklı ve sürdürülebilir bir iş dünyası inşa etmek için çalışıyoruz. Ahiliğin temellerinin atıldığı bu kadim şehirde, Ahilik kültürüne sahip çıkmaya ve bu değerleri yaşatmaya devam edeceğiz. Üreten, istihdam sağlayan ve ülkemize değer katan tüm sanayici ve iş insanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum' şeklinde sözlerini tamamladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, güvenilir insan diye anılmanın onurların en büyüğü olduğunu belirterek, 'Zengin olmak, makam sahibi olmak, başarılı olmak tabii önemli ama insanların 'güvenilir insan' diye anılması çok daha önemli. Bu manada Güldüoğlu ailesi örnek bir aile. Ben ilin valisi olarak Ali Rıza Güldüoğlu'nu ve tüm ailesini tebrik ediyorum. Bugün burada Sanayi Odası'nın yaptığı tercihe şahitlik yapıyor olmaktan da mutlu olduğumu ifade ediyorum' dedi.

Son olarak kürsüye gelen Yılın Ahisi Ali Rıza Güldüoğlu, Yılın Ahisi seçilmenin onurunu ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, 'Bu anlamlı ödüle beni layık gören herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum' dedi. Kardeşleri ile birlikte Ahilik değerlere sahip çıkmaya ve bu geleneği gelecek nesillere aktarmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Güldüoğlu, 'Bu ödül bana takdim edilmiş olsa da, asıl başarı, ailem, kardeşlerim ve yol arkadaşlarımın birlikte ortaya koyduğu emeğin eseridir. Bu vesileyle; bana inanan, destek olan ve yanımda yürüyen kardeşlerime, dostlarıma, meslektaşlarıma ve aileme gönülden teşekkür ediyorum' diye konuştu.