2025 Akademik Teşvik Sistemi kapsamında başarılı bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenler ve yeni unvan alan öğretim üyeleri KTO Karatay Üniversitesi'nde ödüllerini aldı ve cübbelerini giydi.

KONYA (İGFA) - KTO Karatay Üniversitesi, 2025 Akademik Teşvik Sistemi çerçevesinde başarılı bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenleri ödüllendirdi ve Profesör, Doçent ile Dr. Öğr. Üyesi unvanı alan öğretim üyelerine akademik cübbeleri takdim edildi.

Törene, Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, dekanlar, yüksekokul müdürleri, akademisyenler ve aileleri katıldı. Program, fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarında yüksek puan elde eden akademisyenlerin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasında Rektör Prof. Dr. Ortaç, 'KTO Karatay Üniversitesi olarak bilimin ışığında ilerlemeyi ve akademik üretkenliği öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz. Bugün burada üniversitemize değer katan akademisyenlerimizi onurlandırıyoruz. Akademik teşvik uygulamamızla, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli yayınlar üreten akademisyenlerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz. Elde edilen her başarı, üniversitemizin akademik vizyonunu ileriye taşıyor' dedi.

Konuşmanın ardından Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Sadık Ata, akademik teşvik sistemi hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Tören, plaket ve cübbe takdimi ile toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.