Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, eğitim-öğretim yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
KOCAELİ (İGFA) - Gölcük'te 2025-2026 eğitim öğretim yılı, yarıyıl döneminde; ilk, orta, lise ve dengi okullarda eğitim gören binlerce öğrenci, karne heyecanı yaşadı.
Gölcük Rotterdam İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Törende öğrenciler karnelerini; Kaymakam Gültekin, Başkan Sezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mert'in elinden aldılar.
BAŞKAN SEZER ÖĞRENCİLERİ TİYATRO ŞENLİĞİNE DAVET ETTİ
Törende Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, karnelerini verdiği öğrencilere; tatil dönemini iyi değerlendirmeleri, bol bol kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulunarak iyi tatiller diledi. Başkan Sezer ayrıca minik öğrencileri Gölcük Belediyesi'nin 21, 22, 27 ve 31 Ocak tarihlerinde düzenleyeceği Ara Tatil Tiyatro Şenliği'ne davet etti.