KTO 41. Plastik ve Kauçuk Ürünlerin İmalatı ve Toptan Ticareti Meslek Komitesi İstişare Toplantısı'nda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Eylül ayında yaptıkları Irak ziyaretinin yeni kapılar araladığını belirterek, önümüzdeki dönemde Irak'a yeni bir organizasyon yapmayı planladıklarını söyledi.

KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası (KTO), 41. Plastik ve Kauçuk Ürünlerin İmalatı ve Toptan Ticareti Meslek Komitesi'yle gerçekleştirdiği istişare toplantısında sektörün mevcut durumu, ihracat potansiyeli ve yeni pazar hedeflerini değerlendirdi.

KTO Teknoloji Eğitim Kampüsü'nde düzenlenen toplantıda sektör temsilcilerinin talepleri ve çözüm önerileri ele alındı. Irak pazarının plastik ve kauçuk sanayisi açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekildi. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, sektörlerle düzenli istişarelerin ekonomik politikalarına yön verdiğini belirterek, 'Konya ekonomisinin nabzını bu toplantılarla tutuyoruz. Elde ettiğimiz veriler raporlarımıza ve temsil faaliyetlerimize yön veriyor' dedi.

Konya'nın İç Anadolu Bölgesi'nde plastik ve kauçuk üretiminde öne çıktığını ifade eden Öztürk, 'Kentimizde ambalaj, boru, hortum, conta ve otomotiv yan sanayine yönelik kauçuk parça imalatı gibi birçok alanda üretim yapılıyor. 2025 itibarıyla Konya'nın ihracatı 3,59 milyar dolara ulaştı ve bu rakam içinde sektörün payı artıyor' diye konuştu. Öztürk, Irak'ın sulama teknolojileri ve altyapı ekipmanları alanında Türk firmalarına iş birliği teklif ettiğini belirterek, 'Iraklı yetkililer Konya'dan teknik danışmanlık ve ürün tedariki talep ediyor. Önümüzdeki dönemde bu alanda yeni bir ticaret organizasyonu düzenleyeceğiz' ifadelerini kullandı.

KTO 41. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Apaydın ise, 'Sektörün gelişimi için düzenli toplantılarla sorunları tespit ediyor, çözüm önerilerini ilgili kurumlara iletiyoruz. Üretim ve ihracat kapasitemizi artırmak için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.