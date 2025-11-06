Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı büyümesini destekleyecek 2026 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA)- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı 2026 Yılı Bütçesi'nin 'Türkiye Yüzyılı'nı Ticaretin Yüzyılı yapma' vizyonuyla hazırlandığını belirtti. Bakan Bolat, bütçenin dış ticaret, iç ticaret, esnaf ve kooperatif destekleri, gümrüklerde dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarını kapsadığını ifade etti.

Açıklamada, 2026 bütçesinin; rekor seviyelere ulaşan ihracatın güçlendirilmesi, piyasa istikrarı ve tüketici korumasının sağlanması, dijitalleşme ve modernizasyon adımlarının hızlandırılması gibi hedeflerle Türkiye ekonomisinin ticaret gücünü daha ileri taşımayı amaçladığı vurgulandı.

Bakan Bolat, 'Bütçemiz, kapsayıcı ve kalıcı refah artışı hedefi doğrultusunda, güçlü bir Türkiye ekonomisi inşa etme kararlılığımızın somut göstergesidir' ifadelerini kullandı.

Bolat, sürece katkı sunan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'a, milletvekillerine ve bakanlık çalışanlarına teşekkür ederek bütçenin ülkeye hayırlı olmasını diledi.