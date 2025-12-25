Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre aralık ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi.

Zeytinoğlu, 'Aralık ayında mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 74.4 ile kasım ayı ile aynı seviyede gerçekleşirken, geçen yılın aynı ayına göre 1.4 puan azaldı. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise aralıkta yüzde 70.8 ile kasım ayına göre değişim göstermezken, geçen yılın aynı ayına göre 0.5 puan geriledi.

KOCAELİ FİRMALARI

Aralık ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının ocak ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda, firmalarımızın yüzde 13'ü ocak ayında iç siparişlerinin arttığını belirtirlerken, yüzde 27'si azaldığını belirtti. Firmaların yüzde 60'ında ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmadı. İhracat yapan firmaların yüzde 21'i dış siparişlerinin ocak ayında arttığını belirtirken, yüzde 25'i azalış bildirdi. Firmaların yüzde 54'ünde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmadı' dedi.

2025 DEĞERLENDİRMESİ

KSO Başkanı Zeytinoğlu, 2025 yılının tamamına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Türkiye genelinde ortalama kapasite kullanım oranının yüzde 74,3'e ile geçen yıla göre 1.6 puan gerilediğini, Kocaeli'de ise bu oranın yüzde 70.4 seviyesinde gerçekleştiğini ve geçen yıla göre gerilemenin 0.7 puanla daha sınırlı kaldığını görüyoruz. İmalat sanayinde kapasite kullanım oranlarında yaşanan gerilemede döviz kurlarının baskılanmasının etkisi olduğunu düşünüyoruz' şeklinde konuştu.