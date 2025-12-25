YouTube, Google, Meta, Netflix gibi platformları etkileyen karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Dijital Hizmet Vergisi oranı 2026'da yüzde 5, 2027 yılından itibaren ise yüzde 2,5'e indirilecek.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Dijital Hizmet Vergisi (DHV) oranı yeniden belirlendi.

7194 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan oranın kademeli olarak düşürülmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karara göre 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Dijital Hizmet Vergisi oranı yüzde 5 olarak uygulanacak. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise bu oran yüzde 2,5 seviyesine indirilecek.

Daha önce yüzde 7,5 olarak uygulanan vergi oranı, bu değişiklikle teknoloji devlerinin Türkiye'deki dijital reklam, içerik satışı, sosyal medya ve aracılık hizmetlerinden elde ettiği gelirler üzerinden alınacak yükü azaltması bekleniyor.