Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği projelerle tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere önemli destekler sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin öncülüğünde yürütülen çalışmalar, kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi ve yerel üretimi sürdürülebilir hale getirmeyi hedefledi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, 2025 yılında Yusuflar, Akpınar, Türkmentokat ve İmişehir mahallelerinde toplam 725 dekarlık arazide kuru tarım yöntemiyle üretim yapıldı.

Hasat sonucunda 10 bin 40 kilogram yulaf, 23 bin 800 kilogram buğday ve yaklaşık bin 700 adet saman balyası elde edildi. Ürünler, hayvancılıkla uğraşan üreticilere yem desteği sağlanması amacıyla işlenerek Günyüzü ilçesinde 25 üreticiye ulaştırıldı. Ayrıca makarnalık buğdaydan elde edilen 6 ton bulgur, Mihalıççık Kadın Kooperatifi tarafından işlenerek, hem Kent Lokantaları desteklendi hem de Üretici Marketlerde satışa sunuldu.

2026 üretim yılı için 450 da alanda; Kavılca Buğdayı, arpa, macarfiğ-buğday karışımı, pelemir ve makarnalık buğday ekimi gerçekleştirildi. 300 da arazi yazlık ekimler için hazırlandı. 350 da arazimiz toprağın nemini ve organik madde miktarını arttırmak amacıyla nadasa bırakıldı. 2026 üretim yılı için Büyükşehir Belediyemizin kuru tarım yönetimiyle üretim yapacağı alan bin 100 dekara ulaştı.

İLÇELERLE İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİ

Büyükşehir Belediyesine ait kullanılmayan 1350 da tarım arazisinin üretime kazandırılması amacıyla Alpu, Mahmudiye, Mihalıççık, Seyitgazi ve Sivrihisar belediyeleriyle iş birliği protokolleri yenilendi. Protokoller Kasım ayında imzalanarak yürürlüğe girdi.

TOPRAK ANALİZİ, ZEYTİN VE DUT PROJELERİ

Mobil Toprak Analizi Projesi kapsamında 2025 yılında 14 ilçede toplam 317 üreticiye 801 analiz yapıldı. Eskişehir Orta Sakarya Vadisi Zeytinciliği Geliştirme Projesi kapsamında Erken Hasat Yüksek Polifenollü Natürel Sızma Zeytinyağı üretimi ve ardından Osmangazi Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mayıslar Zeytinyağı İşleme Tesisinde Olgun Hasat Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı üretimi gerçekleştirildi. Yine Eskişehir Orta Sakarya Vadisi Zeytinciliği Geliştirme Projesi kapsamında Sarıcakaya ve Mihalgazi başta olmak üzere (Alpu ve Mihalıççık) Sakarya Vadisi'nde 10 bin sertifikalı zeytin fidanı dağıtıldı.

İpekböcekçiliğini geliştirmek amacıyla ise 2025 yılında 35 üreticiye ve 2 kuruma yaklaşık 2000 adet dut fidanı desteği sağlandı. Ayrıca 11 bin dut çeliği köklendirildi.