Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), hazır beton sektöründe iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak amacıyla düzenlediği 4. Mavi Baret İş Güvenliği Ödülleri'nde başarılı tesisleri ödüllendirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Hazır beton sektöründe iş sağlığı ve güvenliği kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), bu alandaki örnek projelerini aralıksız sürdürüyor.

THBB'nin sektörde faaliyet gösteren tesisleri iş sağlığı ve güvenliği açısından bilgilendirmek, farkındalık yaratmak, teşvik etmek ve tesislerin yeterliliğini ölçmek amacıyla düzenlediği Mavi Baret İş Güvenliği Yarışması'nın dördüncüsü tamamlandı.

Ödüller, BETON 2025 Fuarı ve Zirvesi kapsamında düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Törene, Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, THBB Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Uzman denetçiler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, kriterleri başarıyla yerine getiren toplam 5 tesis ödül almaya hak kazandı.

Denetimlerde Selka Çukurhisar Hazır Beton Tesisi birinci olurken, Çimsa Adapazarı Hazır Beton Tesisi ile Çimsa Tece Hazır Beton Tesisi ikinci, Batıbeton Kemalpaşa Hazır Beton Tesisi ile Çimbeton Aliağa Hazır Beton Tesisi ise üçüncülüğü paylaştı.

Tören, 4. THBB Mavi Baret İş Güvenliği Ödülleri Yarışması'na katkılarından dolayı denetçilere plaket takdim edilmesiyle sona erdi.