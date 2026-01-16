Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün, çevresel sürdürülebilirlik ve su kaynaklarının verimli kullanımı hedefiyle KOSKİ tarihinin en büyük yatırımı olan Konya Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu ve 2. Aşama İnşaatı Projesi için müşavir firmayla sözleşme imzalandı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmek ve su kaynaklarını daha verimli yönetmek amacıyla KOSKİ tarihinin en yüksek bütçeli yatırımına hazırlanıyor.

Bu kapsamda KOSKİ Genel Müdürlüğü ile müşavir firma arasında Konya Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu ve 2. Aşama İnşaatı Projesi için danışmanlık sözleşmesi imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, şehrin atık su arıtma kapasitesini iki katına çıkaracak projenin Konya'nın çevre vizyonu açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ATIK SU YÖNETİMİNE GÜÇLÜ KATKI

'Su Döngüselliği ve Verimliliğinin Artırılması Projesi' kapsamında yürütülecek yatırımın, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede stratejik bir rol üstlendiğini vurgulayan Demir, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre odaklı yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüğünü kaydederek, 'Yalnızca altyapıyı güçlendiren değil, çevreyi koruyan ve geleceğe yatırım yapan projeleri de hayata geçiren bir anlayışla hareket ediyoruz. Merkezdeki tesisimizin yanı sıra ilçelerimizde de atıksu arıtma tesisleriyle doğaya verilen yükü en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu proje, KOSKİ tarihinin en büyük yatırımı olma özelliğini taşıyor. Öte yandan tarımsal suyun elde edilebilmesi için gerekli tesislerinden bir tanesinin ilk etabı tamamlanmış olacak' dedi.

Dünya Bankası ve İller Bankası finansmanıyla gerçekleştirilecek proje kapsamında, Konya şehir merkezinde hizmet veren mevcut atıksu arıtma tesisinin günlük 200 bin metreküp olan kapasitesi 400 bin metreküpe çıkarılacak. Böylece artan nüfus ve ihtiyaçlar doğrultusunda Konya'nın uzun vadeli atık su arıtma ihtiyacı güvence altına alınacak.

Atık su yönetiminde verimliliği artıracak söz konusu proje için yapım ihale süreci ise devam ediyor.