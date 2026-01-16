İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 155 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, 50'sinin tutuklandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildiğini duyurdu.

Son iki haftada 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 155 organizatör yakalanırken, 50'si tutuklandı, 27'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

Operasyonlarda, büyük şehirlerden sahil illerine uzanan organize göçmen kaçakçılığı ağının deşifre edildiği belirtildi. Aydın, İzmir, Muğla, Edirne, Van ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu illerde JİHA'larla havadan, jandarma ve komando birlikleriyle karadan yürütülen çalışmalarda 81 araç ve 6 bot ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, göç yönetiminin güvenlik boyutunun hukuk devleti ve insan hakları temelinde sürdürüldüğünü vurgulayarak, düzensiz göç ve insan ticaretiyle mücadelede sahada ve hukuki zeminde kararlı adımların atılmaya devam edeceğini ifade etti. Operasyonda görev alan tüm güvenlik güçlerini tebrik etti.