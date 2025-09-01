30 Ağustos Zafer Bayramı temasıyla düzenlenen 10. Uluslararası Edirne Yarı Maratonu’nda Koşan Keşan ekibi başarılarıyla göz doldurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’de bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Yarı Maraton, “Her Adım Bir Fidan” sloganıyla sporun doğayla buluştuğu anlamlı bir organizasyona dönüştü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camisi önünden start alan maratona yaklaşık 800 sporcu katıldı.

Koşan Keşan ekibi, Edirne’de düzenlenen 10. Uluslararası Edirne Yarı Maratonunda elde ettiği başarılarla göz doldurdu. 30 Ağustos Zafer Bayramı teması ve “Her Adım Bir Fidan” sloganıyla gerçekleştirilen maratonda sporcular hem ilçeyi gururlandırdı hem de anlamlı bir güne damga vurdu.

Koşan Keşan Ekibinin Dereceleri:

Ahmet Zeki Özkan – 35-39 yaş kategorisi, 2’ncilik

Ferruh Bulut – 45-49 yaş kategorisi, 3’üncülük

Alper Elmas – 40-44 yaş kategorisi, 3’üncülük

İhsan Özer – 60-64 yaş kategorisi, 2’ncilik

H. İbrahim Gündüz – Genel klasman 5’incilik

Ekipten Ahmet Zeki Özkan, Alper Elmas ve Ferruh Bulut 10 kilometrelik parkurda koşarken; İhsan Özer ve H. İbrahim Gündüz ise 21 kilometrelik yarı maratonda mücadele etti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camisi önünden start alan maratona bu yıl yaklaşık 800 sporcu katıldı. Etkinlik, sporun coşkusu ile doğaya katkının birleştiği bir organizasyon olarak büyük ilgi gördü.