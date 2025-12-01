Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) arasında, koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir iş birliği hayata geçiriliyor.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu arasında koruyucu aile farkındalığı iş birliği hayata geçti.

İş birliği kapsamında bugün Türkiye genelindeki tüm taksi, minibüs ve otobüslerde koruyucu aile hizmetini tanıtan afişler ve bilgilendirici broşürler yer almaya başladı.

Koruyucu aile hizmetinin, her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılması hedeflendi.

'Aile Yılı' kapsamında yürütülen bu farkındalık çalışmasının, toplumsal bilinci artırmada önemli bir katkı sunması bekleniyor.

Korunma ihtiyacı olan çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın aile odaklı hizmet modelleriyle desteklenmesini esas alan çocuk politikaları doğrultusunda, koruyucu aile hizmetine ilişkin kapsamlı bir farkındalık çalışması hedefleniyor.