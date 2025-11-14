Yeni yayımlanan iki uluslararası araştırma, köpek ve kedi sahiplerinin sürdürülebilir evcil hayvan gıdalarına yönelik tutumlarını analiz ederek, bitki bazlı ve alternatif proteinlere dayalı beslenme seçeneklerinin artan potansiyelini gözler önüne serdi. Son araştırmalar, köpek ve kedi sahiplerinin sürdürülebilir diyetlere daha açık olduklarını ortaya koydu.

ACCESS Newswire / LONDRA, BİRLEŞİK KRALLIK (İGFA) - Animals dergisinde yayımlanan iki öncü çalışma, köpek ve kedi sahiplerinin daha sürdürülebilir evcil hayvan mamalarına yönelik algılarını derinlemesine inceledi.

Jenny L. Mace, Alexander Bauer, Andrew Knight ve Billy Nicholles liderliğinde yürütülen araştırmalar, evcil hayvan sektöründe alternatif proteinler ve bitki bazlı beslenme modellerine dair yeni içgörüler ortaya koyuyor.

1. Araştırma - Köpekler: 'Sürdürülebilir Köpek Diyetlerinin Tüketici Kabulü: 2.639 Köpek Sahibiyle Yapılan Anket'

İlk çalışmada araştırma ekibi, dünya genelinde 2.639 köpek sahibiyle anket yaptı. Katılımcıların yaklaşık yüzde 84'ü hâlen köpeklerini geleneksel veya çiğ et bazlı diyetlerle besliyordu. Ancak bu grubun yüzde 43'ü, buna rağmen en az bir tür daha sürdürülebilir köpek mamasını (örneğin vegan, vejetaryen veya hücreden üretilmiş et formülasyonları) değerlendirmeye açık olduklarını bildirdi.

Alternatif seçenekler arasında en çok kabul gören, hücreden üretilmiş et bazlı köpek maması oldu (yüzde 24). Bu oran, vejetaryen (yüzde 17) ve vegan (yüzde 13) diyetlerin önünde yer aldı. Katılımcılara bu alternatiflerin tercih edilebilmesi için hangi özelliklerin önemli olduğu sorulduğunda, ilk sırayı besin değerinin yeterliliği (yüzde 85) ve evcil hayvan sağlığına olumlu etkiler (yüzde 83) aldı.

2. Araştırma - Kediler: 'Sürdürülebilir Kedi Diyetlerinin Tüketici Kabulü: 1.380 Kedi Sahibiyle Yapılan Anket'

İkinci çalışma, 1.380 kedi sahibinin yanıtlarını topladı. Katılımcıların yüzde 89'u, kedilerini geleneksel veya çiğ et bazlı diyetlerle beslediklerini belirtti. Ancak bu grubun yüzde 51'i, en az bir sürdürülebilir seçenek türünü kabul edilebilir buldu.

En popüler alternatifler arasında hücreden üretilmiş et bazlı diyetler (yüzde 33) ilk sırada yer aldı, ardından vegan diyetler (yüzde 18) geldi. Tıpkı köpek sahiplerinde olduğu gibi, bu alternatiflerin tercih edilmesinde belirleyici özellikler evcil hayvan sağlığı üzerindeki olumlu etkiler (yüzde 83) ve besin değerinin yeterliliği (yüzde 80) olarak öne çıktı.

TÜKETİCİLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Her iki çalışma da, kendisi et tüketimini azaltan veya kaçınan sahiplerin, evcil hayvanları için alternatif diyetlere çok daha açık olduklarını ortaya koydu. Yüksek eğitim seviyesine sahip kişiler de bu konuda daha istekliydi.

Yaş ve bölgesel farklılıklar da görüldü: yaşlı tüketiciler ve Birleşik Krallık'taki sahipler, diğer Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika veya Okyanusya'daki katılımcılara kıyasla genellikle alternatiflere daha az açık olduklarını belirttiler — ancak bu farklar çoğu durumda istatistiksel olarak anlamlı değildi.

BU NE ANLAMA GELİYOR?

Bu iki çalışma, geleneksel evcil hayvan maması üretiminin çevresel ve etik etkilerinin kamuoyunda giderek daha fazla fark edilmekte olduğu bir dönemde yayımlandı.

Veterinerlik profesörü ve araştırma ortak yazarı Andrew Knight, 'Son araştırmalar, köpek ve kedilerimizin birlikte yetiştirilen tüm çiftlik hayvanlarının önemli bir kısmını tükettiğini gösteriyor. Bitki bazlı içeriklere veya hücreden üretilmiş etlere dayalı evcil hayvan mamaları, çiftlik hayvanları ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltarak evcil hayvan gıda sistemini dönüştürebilir.' şeklinde konuştu.

Küresel çapta yüz milyonlarca köpek ve kedi bulunduğu düşünüldüğünde, bu evcil hayvanların yalnızca küçük bir yüzdesinin bile daha düşük çevresel etkiye sahip diyetlere geçmesi önemli kazanımlar sağlayabilir.

Araştırmanın ortak yazarı Billy Nicholles, 'Bu bulgular, hızla büyüyen alternatif evcil hayvan maması endüstrisi için büyük önem taşıyor. Şirketlerin kanıta dayalı, hedefe yönelik iletişim stratejileriyle büyümelerini hızlandırmasına ve yeni müşteriler kazanmalarına yardımcı olabilir.' dedi.

SEKTÖR VE VETERİNERLİK UYGULAMALARI İÇİN ÇIKARIMLAR

Evcil hayvan maması üreten şirketler için mesaj açık: sürdürülebilir diyet serileri geliştirmek yalnızca üretim inovasyonu değil, aynı zamanda güven inşası meselesidir.

Besin değerleri ve sağlık sonuçlarına dair net bilgiler, sahiplerin yeni ürünleri benimseme istekliliğinde belirleyici bir faktör olarak öne çıkıyor.

Veteriner hekimler ve hayvan refahı kuruluşları için ise bu bulgular, bilgilendirici iletişimin önemini vurguluyor. Sahipler alternatiflere açık olabilir, ancak evcil hayvanlarının sağlık sonuçları konusunda belirsizlik yaşıyorlarsa, kanıta dayalı rehberlik bu geçişi kolaylaştırmada kilit rol oynayacaktır.

KAYNAK: Sustainable Pet Food Foundation ( Sürdürülebilir Evcil Hayvan Gıdası Vakfı )