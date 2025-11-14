İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Keşan'da yaşayan engelli bir ailenin yaşadığı mağduriyeti TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme taşıdı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 bütçesi görüşmeleri sırasında, Keşan ilçesinde yaşayan engelli bir ailenin karşılaştığı ciddi mağduriyetleri açıkladı.

İYİ Partili Akalın, Aytekin Demirden'in engelli oğlu ve kendisinin de yüzde 40 engelli olduğunu belirterek, yıllardır devletten yeterli destek alamadıklarını söyledi. Engelli raporlarının yıllar içinde düşürüldüğünü vurgulayan Akalın, bunun sonucunda aileye altı aydır evde bakım maaşı ödenmediğini, engelli maaşının da dönem dönem 4 bin 300 liradan 3 bin 200 liraya kadar düşürüldüğünü aktardı.

Milletvekili Akalın, ailenin yalnızca ekonomik anlamda değil, sağlık ve sosyal destek alanında da ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Baba Demirden'in oğluna yıllardır tek başına baktığını ve çocuğun skolyoz, spina bifida, hidrosefali, sol bacak kısalığı ve göz kayması gibi ciddi sağlık sorunları yaşadığını söyledi. Ayrıca, annesini yaklaşık bir buçuk yıl önce kaybeden çocuğun tüm bakımını babasının üstlendiğini belirtti.

Akalın, ailenin hayırseverler tarafından verilen üç tekerlekli engelli bisikletinin trafik şubesi tarafından 65 gün boyunca bağlandığını ve 21 bin 844 lira ceza kesildiğini de anlattı. Sonunda kaymakamlığın devreye girerek cezayı ödeyip bisikleti iade etmek zorunda kaldığını söyledi. Akalın, 'Vatandaşımız defalarca CİMER'e, basına ve sosyal medyaya başvurmuş, ancak sonuç alamamıştır. Kurumlar arası dayanışma eksikliği nedeniyle çözüm üretilmemiştir' dedi.

Aileye, Sağlık Bakanlığı tarafından skolyoz tedavisi için müdahale edilmesine rağmen, dört ay boyunca herhangi bir sonuç alınamadığı ifade edildi.