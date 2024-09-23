ENHANCER Projesi kapsamında; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa’da faaliyet gösteren kooperatif ve kooperatif birlikleri için “İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı” ile 2,700,000 Avro hibe desteği verilecek.ANKARA (İGFA) - Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, ICMPD(Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında uygulanan İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı çağrılarının üçüncüsü açıklandı.

ENHANCER Projesi kapsamında; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa’da faaliyet gösteren kooperatif ve kooperatif birlikleri için “İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı” ile 2,700,000 Avro hibe desteği verilecek.

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Hibe programından faydalanmak isteyen kooperatifler ve kooperatif birlikleri, https://enhancerproject.com web sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilecekler.

Kaynak: igf