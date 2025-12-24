Konya'da Karatay Belediyesi, Konya'ya özgü asırlık bir gelenek olan şivlilik kültürünü bu yıl da birbirinden renkli etkinliklerle yaşatmaya hazırlanıyor.

KONYA (İGFA) - Konya'da yüzyıllardır sürdürülen şivlilik geleneği kapsamında sabahın erken saatlerinde şeker toplayan çocuklar, Karatay Belediyesi'nin hazırladığı sürprizlerle unutulmaz bir gün geçirecek.

Şivlilik etkinlikleri kapsamında Mevlana Meydanı'nda 09.00-12.00 saatleri arasında ikram aracıyla dağıtım gerçekleştirilecek. Meydanda kurulacak sahnede meddah, jonglör, tahta bacak ve illüzyon gösterileri ile çeşitli etkinlik ve yarışmalar düzenlenecek. Ayrıca Mevlana Meydanı'nda kurulacak çadırlarda rozet, ayraç, Filistin temalı bileklik, yüz boyama ve sosis balon atölyeleri çocuklarla buluşacak. Ayraç Atölyesi kapsamında Sümeyra Turan Alp tarafından kaleme alınan 'Bir Şivlilik Bayramı' kitabı da çocuklara hediye edilecek.

Şivlilik ikramları Karatay'ın farklı noktalarında da gerçekleştirilecek. Karatay Belediyesi önü 08.00-12.00 saatleri arasında ikram aracına ev sahipliği yaparken, burada ayrıca meddah gösterisi sahnelenecek. Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi önü, Şehit Mustafa Koçoğlu Parkı (Karatay Trafik Eğitim Merkezi yanı) ve Ulubatlı Hasan Parkı (Kafe Karatay Ulubatlı Hasan Şubesi yanı) noktalarında ise 09.00-12.00 saatleri arasında ikram dağıtımı yapılacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya'ya özgü şivlilik geleneğinin nesilden nesile aktarılan önemli bir kültürel miras olduğunu belirterek, bu geleneğin çocukların hafızasında güzel hatıralar bırakmasının büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Başkan Kılca, şivlilik etkinliklerinin Karatay'ın farklı noktalarında gerçekleştirileceğini belirterek, tüm çocukları düzenlenecek etkinliklere davet etti.