Türkiye'nin en büyük su şebekesini dijital olarak yöneten, özgün mimarisiyle tamamen yerli imkânlarla geliştirdiği KoskiCBS Projesi, Türkiye Bilişim Derneği'nin '12. Bilişim Yıldızları 2025 Yerli ve Milli/Özgün Proje Ödülü'nü kazandı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün geliştirdiği başarılı projeler, ödül almaya devam ediyor.

Bu kapsamda veri yönetimi kapasitesini artırması, saha süreçlerini dijitalleştirmesi ve akıllı şehir uygulamalarına sağladığı güçlü katkılar sebebiyle KoskiCBS, Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen 12. Bilişim Yıldızları 2025 Yerli ve Milli/Özgün Proje Yarışması'nda ödüle layık görüldü. İstanbul'da düzenlenen törende kurum adına ödülü, KOSKİ Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Demet aldı.

Türkiye'nin en geniş hizmet alanına sahip su ve kanalizasyon idaresi olan KOSKİ, yaklaşık 40 bin kilometrekarelik alanda hizmet veriyor.

41 milyon metre uzunluğundaki 6 farklı su şebekesi ve 3.600'ü aşkın üst yapı tesisiyle Türkiye'nin en büyük su şebekesini yöneten KOSKİ, bu dev altyapının sürdürülebilir, güvenli ve etkin bir şekilde işletilmesini KoskiCBS altyapısı ile sağlıyor.