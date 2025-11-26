Bursa'nın Nilüfer ilçesinde toplam 6 bin 310 metrekarelik alana kurulan Kardelen Parkı ve Koşu Yolu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Şadi Özdemir, hedeflerinin her mahalleye adil ve eşit hizmet sunmak olduğunu vurguladı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kente nefes aldıracak yeni yeşil alan yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Kızılcıklı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kardelen Parkı ve Koşu Yolu, düzenlenen törenle vatandaşların kullanımına sunuldu. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, belediye yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kente yeni parklar kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 'Amacımız, Nilüfer'in her noktasına eşit ve adil hizmet ulaştırmak. Vatandaşlarımızın talep ve beklentileri doğrultusunda yeşil alan yatırımlarımızı artırıyoruz' dedi.

6 BİN METREKARELİK YENİ YAŞAM ALANI

Başkan Özdemir, parkın teknik detaylarını paylaşarak, 'Toplam 6 bin 310 metrekarelik bu alanın 4 bin 695 metrekaresini yeşil alana ayırdık. Çocuklarımız için 370 metrekarelik bir oyun alanı oluşturduk ve burayı engelsiz oyun gruplarıyla donattık. Spor yapmak isteyenler için koşu yolu ve 76 metrekarelik spor aletleri bölümü hazırladık. Dinlenme alanlarıyla birlikte tam donanımlı bir yaşam merkezi ortaya çıktı' dedi.

Başkan Özdemir, ayrıca Çalı, Yaylacık, Doğanköy ve Kayapa mahallelerinde yapımı süren parkların da yakında hizmete açılacağını duyurdu. Açılış sırasında parkta bulunan çocukların 'Başkan' tezahüratları üzerine Özdemir konuşmasına ara vererek, 'Bu parkları sizler için yapıyoruz' dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu da törende yaptığı konuşmada, kentlerin yeşil alanlarla nefes aldığını vurgulayarak, 'Yeniden Yeşil Bursa hedefiyle her mahalleye ulaşılabilir ve güvenli kamusal alanlar kazandırıyoruz. Çocuk, doğa ve sağlık dostu bir Bursa için çalışmalarımız sürecek' ifadelerini kullandı.

Kızılcıklı Mahalle Muhtarı Ülkü Celep ise parkın mahalle için önemli bir sosyal alan olacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında Kardelen Parkı ve Koşu Yolu'nun açılış kurdelesi kesildi. Tören sonrası vatandaşlarla sohbet eden Başkan Özdemir, çocuklara balon hediye ederek açılış sevincine ortak oldu.