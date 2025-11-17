Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde düzenlediği Şehir Konferansları kapsamında; Beyşehir'de Saliha Erdim, Hadim ve Bozkır'da Mehmet Emin Ay, Ereğli'de Sertaç Abi, Cihanbeyli'de ise Merve Gülcemal Konyalılarla buluştu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin kültür, sanat ve eğitim hayatına katkıda bulunan Şehir Konferansları, birbirinden değerli isimleri Konyalılarla buluşturmaya devam ediyor.

İlçe Şehir Konferansları kapsamında farklı alanlarda uzman konuklar, Konya'nın çeşitli ilçelerinde hem aile yapısına hem de gençliğe dair önemli konularda bilgiler paylaşmaya devam ediyor.

Beyşehir'de vatandaşlarla bir araya gelen Saliha Erdim, 'Geniş Ailede Dengeleri Koruyabilmek' konulu konferansında aile içi iletişim, kuşak çatışmaları ve huzurlu bir aile ortamı için dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Hadim ve Bozkır ilçelerinde düzenlenen programlarda Mehmet Emin Ay, 'Ailede Huzur Nasıl Sağlanır' başlığıyla aile bireyleri arasındaki sevgi, saygı ve anlayışın önemine dikkat çekti. Ay, huzurlu bir aile yaşamı için pratik önerilerde bulundu.

Ereğli'de düzenlenen etkinlikte Sertaç Abi, çocukların karakter gelişimi ve değer eğitiminin önemini 'Erdem Olacak Çocuk' sunumuyla anlatırken; Cihanbeyli'de gerçekleştirilen konferansta ise Merve Gülcemal, 'Gençlik Nereye Gidiyor?' başlığı altında günümüz gençliğinin karşılaştığı sorunlar, dijitalleşmenin etkileri ve gençlerin doğru yönlendirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferansları kapsamında; Necmettin Nursaçan 17 Kasım Pazartesi günü Derbent ve Kadınhanı'da; Nihat Hatipoğlu 18 Kasım Salı günü Doğanhisar ve Hüyük'te, 19 Kasım Çarşamba günü Güneysınır ve Çumra'da, Mehmet Emin Ay 22 Kasım Cumartesi Kulu, 23 Kasım Pazar günü Çeltik ve Yunak'ta; Necmettin Nursaçan 24 Kasım Pazartesi günü Sarayönü'de; Gri Koç 26 Kasım Çarşamba günü Karapınar'da; Nurullah Genç 27 Kasım Perşembe günü Altınekin'de; Talha Bora Öge ise 30 Kasım Pazar günü Ilgın'da Konyalılarla bir araya gelecek.