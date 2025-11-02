Konya Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocusu Sinem Oruç, Moldova'nın Kişinev kentinde düzenlenen U23 Avrupa Judo Şampiyonası'nda -63 kilo kategorisinde bronz madalya kazanarak kariyerinde önemli bir başarıya daha imza attı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu Sinem Oruç, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Moldova'nın Kişinev kentinde gerçekleştirilen U23 Avrupa Judo Şampiyonası'nda Konya Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocusu Sinem Oruç, milli takımla birlikte ülkemizi temsil etti.

Turnuvaya hızlı bir başlangıç yapan milli judocu, ilk turda Moldovalı Maria Rusu'yu, ikinci turda ise Alman Shenna Nitsche'yi ipponla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Hırvat rakibi Nina Cvjetko'yu da geçerek adını yarı finale yazdıran Oruç, Finlandiyalı sporcu Louna-Lumia Seikkula ile oynadığı yarı final müsabakasının ardından bronz madalya için boy gösterdi.

Milli takım arkadaşı Özlem Yıldız'ı mağlup eden Sinem Oruç, şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

Sinem, bu başarısıyla dört yıl üst üste Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanma unvanını da elde etti. Elde ettiği bu dereceyle hem ülkemizi hem de Konya Büyükşehir Belediyespor'u gururlandıran genç judocu, kariyerinde önemli bir başarıya daha imza attı.