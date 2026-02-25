Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir'de düşen F-16 savaş uçağının pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğunu açıkladı. Olayla ilgili teknik inceleme sürüyor.

ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı, Balıkesir'de meydana gelen kaza sonucu düştü. Kazaya ilişkin resmi açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen uçağın pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu bildirildi.

Şehidin kimliğinin resmi olarak yapıldığı taziyede, 'Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz' ifadelerine yer verildi.

Şehit pilot İbrahim Bolat'ın naaşının askeri törenle memleketine uğurlanması bekleniyor.