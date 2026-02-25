İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş'te Çamyayla-Horzum yolunda orman yangınlarının ardından kesilen tomrukların yağışlar nedeniyle menfezi tıkaması sonucu çöken yolda onarım çalışmalarına başladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş'te Çamyayla, Horzum ve Lübbey mahallelerine ulaşımı sağlayan yolda meydana gelen çökme için onarım çalışması başlattı. 13 Şubat'ta aşırı yağışların etkisiyle, orman yangını sonrası bölgede bırakılan tomrukların menfezi tıkaması sonucu heyelan oluşmuş, yolun bir bölümü çökmüştü.

Yağışların etkili olduğu süreçte gece gündüz teyakkuzda olan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çamyayla, Horzum ve Lübbey mahallelerine ulaşımı sağlayan yolda kayma tespit ederek güzergâhı iki yönlü trafiğe kapatıp önlem aldı ve olası can ile mal kaybının önüne geçti.

Aynı günün akşam saatlerinde yolda çökme meydana gelmesi üzerine alternatif güzergâh oluşturularak çalışmalar planlandı. Mahallelere ulaşımın sorunsuz sağlanması için Suçıktı ve Tosunlar mahalleleri güzergahındaki 35 kilometre uzunluğundaki yolda gerekli düzenlemeler yapılarak Çamyayla, Horzum ve Lübbey mahallelerine ulaşım aksamadan sağlandı. Bölgede yağışların durması ve çökme riskinin ortadan kalkmasıyla güvenli çalışma koşulları sağlandı, onarım çalışmalarına hızla başlandı.

YANGININ ARDINDAN KESİLEN AĞAÇ TOMRUKLARI MENFEZ GİRİŞİNİ TIKADI

Güney Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü Yol Formeni Mehmet Alaçam, yaz döneminde ilçede yaşanan orman yangınını hatırlatarak, 'Yangın sonrası bölgede orman kesim işçileri tarafından temizlik çalışmaları yapıldı. Ancak kesilen tomrukların yeterince düzenli kaldırılmaması nedeniyle yağmur suyunun akışını sağlayan menfezin girişi tıkanmış. Menfez tıkanınca su yolun üzerinden aşarak zemin yapısında bozulmaya yol açtı. Ayrıca yangın sonrasında orman tabanı oluşmadığı için yağışlarla birlikte toprak kaymaları da meydana geldi' dedi.

Çalışma sürecine ilişkin bilgi veren Alaçam, 'Şu anda kopan yolun dolgusunu yapıyoruz. Dolgu tamamlandıktan sonra yol kaplamasını gerçekleştireceğiz. Derede hâlen su akışı var. İş makinelerimizin güvenli şekilde çalışabilmesi için suyun azalmasını bekledik. Dere tabanı toprak kaymaları nedeniyle mil ile dolmuş durumda ve bu da makineleri zorluyor. Yağışların durmasının ardından gerekli çalışmalara başladık. Şu an herhangi bir sorun yok. Yolun güvenliğini sağladık; Çamyayla ve Horzum yönünden geçişler kapalı. Çalışmalarımız planlandığı şekilde ilerliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ulaşımını en kısa sürede yeniden sağlamak için çalışıyoruz ve yolu en kısa zamanda trafiğe açacağız' diye konuştu.