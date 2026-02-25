Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi Geleneksel İftar Programı'nda sanayicilerle bir araya geldi. Birlik, beraberlik ve üretim vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vererek, birlikte üreten şehir olacaklarını söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Geleneksel İftar Programı'nda şehrin protokolü ve sanayicilerle buluştu. Programa, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, ilçe belediye başkanları, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve çok sayıda sanayici katıldı.

Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin üretim gücünü temsil eden sanayicilerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

İftar programında iş insanlarına hitap eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri ile gurur duyduklarını ifade ederek, 'Hepimizin göğsümüzü gere gere, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmadan büyükşehirlerin konforlarına ulaştıracak olan bir şehri sahiplenmesi gerekir' dedi.

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vererek, 'Hep beraber başarılı olursak bir anlam ifade ederiz. Ayrıştıramayız, ötekileştiremeyiz. O açıdan büyükşehir belediye başkanınızdan öte bir ağabeyiniz olarak her birinizi bağrıma basıyorum. Bundan sonraki süreçte hep beraber daha fazla çalışarak, şehrimizi daha iyi konumlara getirme yönünde irade göstereceğimizi buradan ifade ediyorum. Müteşebbis ruh ile her birimizin ayrı ayrı gayretler içerisinde olduğunu da biliyorum. Her birinize başarılar diliyor, iyi ki varsınız diyorum' diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, programa ev sahipliği yapan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da konuşmasında OSB'nin emektar ve cefakâr sanayicilerine teşekkür ederek, Ramazan ayının manevi ruhuna uygun bir birlikteliğin önemini dile getirdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri'de Ramazan ayının farklı bir atmosferde yaşandığını belirterek, şehrin sokaklarında, caddelerinde ve organize sanayi bölgelerinde Ramazan ikliminin güçlü şekilde hissedildiğini ifade etti.